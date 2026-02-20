¿Qué está pasando con Xbox? Phil Spencer se retira, Sarah Bond "abandona" su puesto y hay nuevo CEO de "Microsoft Gaming"

¡Hay cambios en Xbox! Por un lado, Phil Spencer se retira, por otro Sarah Bond "renuncia" a su puesto y el jefe de inteligencia artificial de Microsoft se convierte en el nuevo CEO de Microsoft Gaming.

Así como lo lees, la tarde (aquí en México) de este 20 de febrero de 2026 nos sorprendió con la noticia de que Spencer dejará el cargo de CEO de Microsoft Gaming a partir del próximo lunes 23 de febrero, esto de acuerdo con información de IGN.

¿Qué se sabe del nuevo CEO de Microsoft Gaming?

Si bien algunos daban por hecho que ante una posible retirada de Phil Spencer como CEO de Microsoft Gaming que, Sarah Bond estaba más que preparada para asumir el cargo, se informa que renunció a su cargo.

En su "despedida" a través de un correo electrónico dirigido al personal de Microsoft, Spencer escribió lo siguiente: "El otoño pasado, le comenté a Satya [Nadella, CEO de Microsoft] que estaba pensando en dar un paso atrás y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. A partir de ese momento, nos pusimos de acuerdo para abordar esta transición con intención, garantizando la estabilidad y fortaleciendo los cimientos que hemos construido".

Ante esto, Asha Sharma será la encargada de asumir el puesto de CEO de Microsoft Gaming. Recordemos que Sharma se unió a Microsoft recientemente en 2024 como presidenta de su producto CoreAI. Además, al parecer ya abría enviado un correo electrónico al personal de Microsoft, respecto a su nuevo cargo a partir del lunes: "Mi primera tarea es simple: entender qué hace que esto funcione y protegerlo".