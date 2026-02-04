Probé la demo de Pragmata en la Nintendo Switch 2 y pasó de ser el juego que menos esperaba este año a uno de los lanzamientos más emocionantes que están por llegar

Hace unos meses, mi lista de juegos más esperados para 2026 estaba compuesta principalmente por franquicias Triple A como Fable, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Pokopia y 007 First Light, así como algunos lanzamientos más modestos como Hela y Tomodachi Life: Living the Dream. Todo eso ha cambiado por completo desde que probé Pragmata en un reciente evento de demostración de Nintendo Switch 2.

Mitad acción, mitad puzle y totalmente arcade, Pragmata sigue a Hugh, un humano enviado a investigar unas perturbaciones en una estación espacial, y a Diana, una androide con aspecto infantil capaz de piratear los sistemas de la estación.

Esto resulta útil rápidamente, porque, al parecer, el resto de los androides a bordo son mucho menos amigables, y ella tendrá que debilitarlos con sus habilidades técnicas para que Hugh pueda hacerlos pedazos.

Es un sistema sorprendentemente fácil de entender y muy divertido de jugar, pero lo más notable es que se adapta perfectamente a la Nintendo Switch 2.

Papá, ¿me oyes?

Estamos bastante acostumbrados a ver juegos que presentan una relación padre-hijo (normalmente hija); The Last of Us, Death Stranding y The Evil Within 2 son algunos ejemplos que nos vienen a la mente. Sin embargo, ninguno de los juegos mencionados está disponible actualmente en Switch 2, y la clásica fórmula del padre triste se ve algo alterada por lo que sabemos hasta ahora de los protagonistas de Pragmata, Hugh y Diana.

En lugar de ser un sustituto de alguna pérdida que haya sufrido el protagonista masculino, Diana parece asumir de forma más inmediata un papel igualitario con respecto a Hugh, actuando como una máquina de nerf para las oleadas de atacantes androides que se avecinan. Desde su posición táctica a cuestas, puede apuntar a los robots y hackearlos mediante sencillos rompecabezas de búsqueda de rutas, dejándolos listos para que Hugh los destruya. Ya cubrimos la misma experiencia de demostración durante el Summer Games Fest del año pasado, y ahora está disponible para el público, así que no te la pierdas si quieres conocer todos los detalles de su jugabilidad.

Lo que más me impresiona e intriga es lo bien que funciona en la Switch 2. Jugué dos veces a la breve demo, en modo acoplado con un mando Switch 2 Pro, y me impresionó inmediatamente la fidelidad visual.

Al igual que Resident Evil Requiem, que probé el mismo día, hay una concesión inevitable al jugar en el hardware menos potente de Switch 2, pero se ve compensada por la optimización de Capcom y el motor RE Engine. Las texturas son más rígidas y menos detalladas, y el pelo y la luz se asemejan más a los gráficos de los últimos juegos de la generación anterior jugados en PlayStation 4 o Xbox One, pero funcionaba con fluidez y era un placer jugar, lo suficiente como para convencerme de comprar un juego en el que no tenía ningún interés particular de antemano.

Naturalmente, los gráficos se reducirán aún más cuando se juega en modo portátil, pero creo que es un sacrificio que cualquiera que esté emocionado por jugar a Pragmata debería hacer.

Ah, las texturas del cabello, mi vieja némesis (Image credit: Capcom)

Quiero tomarte de la mano (modo portátil)

Hay muchos juegos que me encantan en modo portátil, y la gran mayoría de ellos son de tipo arcade; el formato se presta muy bien a partidas cortas y atractivas, con controles relativamente sencillos y menos atención a los detalles. Por lo tanto, gran parte de lo que juego en modo portátil proviene de desarrolladores independientes, pero Pragmata está destinado a romper ese molde.

Por lo que he jugado hasta ahora, su ciclo de juego parece que podría prestarse muy bien al juego portátil, y todo se debe al ritmo. Como dijo el director de Pragmata, Cho Yonghee, en una entrevista con Eurogamer, hay un ritmo real al hackear, correr y disparar a los enemigos que se acercan, y me imagino fácilmente pasando un largo y aburrido viaje en tren con Pragmata en la mano.

Es posible que la mecánica de la demo de «Sketchbook» no tenga ninguna relación con el juego final, pero encajaría doblemente bien en el modo portátil si el ciclo de juego fuera similar al ciclo de 15 minutos con finales desbloqueables.

Además, el brillo del entorno de la nave espacial, la iluminación blanca y los gráficos más dinámicos de Pragmata parecen mucho más adecuados para una Switch 2 portátil, y más aún si se compara con Resident Evil Requiem, que me temo que puede tener dificultades debido a su oscuridad.

En general, y si los primeros rumores y novedades sobre su desarrollo resultan ser ciertos, Pragmata podría crear un género propio, otra característica que comparte con Death Stranding. Es muy emocionante tener un juego así, con tanto potencial para dominar por completo mi tiempo libre, que se lanzará en una consola con la que puedo jugar donde quiera y, por si fuera poco, no hay retrasos en la adaptación, ya que se lanzará junto con PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y PC el 24 de abril.

