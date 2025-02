Compulsion Games, un estudio que sus oficinas están ubicadas en Montreal, ha estado desarrollando South of Midnight desde que fueron adquiridos por Microsoft en 2018. La fantasía gótica ambientada en un pueblo ficticio del sur de Estados Unidos llamado "Prospero" está protagonizada por Hazel, una chica graduada de la escuela secundaria que se dirige a la universidad cuando pierde a su madre durante una tormenta.

Esto pone en marcha un cuento popular que ofrece uno de los estilos visuales y de audio más singulares que podríamos ver en los videojuegos este año. Está respaldado por una jugabilidad que regularmente vemos en los videojuegos, pero ofrece un pulido fino en plataformas, combate y exploración. Para ser el debut de Compulsion Game bajo el cobijo de Microsoft, South of Midnight demuestra que la casa que construyó Windows hizo apuestas inteligentes en su ola de adquisiciones, o al menos en este juego en particular de Xbox Series X y el título de PC.

Aunque se presentó como un juego de presupuesto medio con una duración de aproximadamente diez a doce horas, nuestra experiencia nos dio la sensación de una producción a una escala mucho mayor. Ambientada aproximadamente en un cuarto del juego, Hazel ya ha recibido sus poderes como una reparadora mágica de vínculos rotos y espíritus llamada Weaver. En una misión para rescatar a su madre y comprender la relación de su familia con los Weavers, también tiene que luchar contra creaciones malvadas llamadas Haints.

(Image credit: Compulsion Games)

Un viaje a través de tierras corrompidas

Los Haints han corrompido la zona con criaturas malvadas y enredaderas espinosas que cubren gran parte de la tierra. Aquí es donde Hazel usa ganchos de crochet mágicos para derrotar a los enemigos y atravesar varias áreas. Nuestro avance comenzó en una pequeña sección de plataformas donde los jugadores pueden tener una idea del movimiento al correr, saltar, hacer doble salto, trepar, mantener el equilibrio, tejer extensiones (que también sirven, de alguna u otra forma, para esquivar enemigos) y, más adelante, correr por las paredes. En este momento, esos momentos se sienten hiperreactivos y fluidos, incluso si no aportan nada relativamente nuevo al género de acción y aventuras.

En este capítulo, el objetivo principal de Hazel es liberar a Catfish, un gigante depredador del fondo, de las manos de un árbol igualmente gigante que está fusionado con un humano. Para liberarlo, los jugadores tendrán que recolectar estos espíritus en botellas de vidrio azules mientras desbloquean una trágica historia de hermanos sobre por qué existe este gran hombre-árbol.

A medida que ocurren momentos como este, la banda sonora incluye letras que hacen avanzar la historia de manera similar a un coro griego. Esto agrega una calidad musical a la experiencia que se siente bastante única y con un propósito.

(Image credit: Compulsion Games)

Cuando Hazel no está jugando a las plataformas o interactuando con los personajes, se enfrenta a los Haints usando sus agujas de crochet. El combate es bastante sencillo, pero fluido y divertido. El botón X del mando de Xbox sirve como ataque principal, lo que permite realizar combos, mientras que el botón B permite esquivar; si se sincroniza correctamente, también funciona como parada.

Los jugadores pueden empujar y jalar a los enemigos usando los botones del gatillo y del parachoques. Una vez que los enemigos están debilitados, deben purificarse con el botón Y, lo que los derrota de forma permanente y les restaura una pequeña cantidad de salud. Para un mayor control, los jugadores pueden fijar a los enemigos presionando el joystick derecho y cambiar de objetivo usando los botones izquierdo o derecho.

Cuando se derrota a los enemigos, se produce un hermoso efecto visual en el que una zona oscura y espinosa se transforma en un hermoso paisaje lleno de flores cuando se desbloquea una habilidad. Es una de las muchas cosas que resultan impresionantes en términos visuales.

Zonas góticas representadas de manera muy hermosa

Una de las razones principales de los excelentes e impresionantes gráficos del juego es el uso del Unreal Engine 5. El estilo de South of Midnight presenta un hermoso aspecto de stop-motion con una dirección de arte igualmente cautivadora que tiene algunos aspectos técnicos impresionantes. La animación es fantástica con saltos de fotogramas que casi hacen que los gráficos parezcan una mezcla entre Coraline y la serie de películas Spider-verse. South of Midnight realmente parece una película de stop-motion realmente genial que también se ejecuta a 60 fotogramas por segundo de manera constante.

(Image credit: Compulsion Games)

El audio también se perfila como algo especial. Más allá de la hermosa banda sonora llena de todo tipo de banjos y cadencias de batería sincopadas, hay algo elegante en escuchar música que describe los eventos actuales del juego a medida que los jugadores avanzan. Los efectos de sonido tienen un enfoque bastante matizado, como las aguas del pantano que se suavizan, los insectos que zumban y el impacto de los ganchos de crochet durante el combate.

Sin embargo, el aspecto más importante es el ya de por sí sobresaliente reparto de voces. La actriz Adriyan Rae, conocida por su participación en las series de televisión Vagrant Queen y The Game, es la elegida perfecta para interpretar a Hazel. El acento sureño y la actitud se combinan bien con un diálogo decidido que es bastante preciso por lo que he experimentado hasta ahora. Por supuesto, el acento de Catfish también es un punto destacado, aunque hasta el momento no conocemos el nombre de quién lo interpreta.

Desde su animación inspirada en stop-motion visualmente impactante hasta una banda sonora que da vida al mundo, South of Midnight combina estilo y sustancia de maneras que pocos juegos de acción y aventuras intentan hoy en día. Si bien su mecánica de juego básica puede resultar familiar, los controles precisos son satisfactorios. Si el resto del juego cumple con esta promesa, South of Midnight podría ser uno de los lanzamientos más distintivos del año.