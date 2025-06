¡Prepárate para vivir "Días Maravillosos" con la nueva temporada de Pokémon y desafíos únicos

¿Eres fan de Pokémon Go? No te puedes perder todas las novedades que llegan con la nueva temporada y pasar "Días Maravillosos" con tus pokémon favoritos.

Los Entrenadores de Pokémon GO descubrirán nuevos desafíos y vivirán muchas aventuras en "Días Maravillosos", la nueva temporada de Pokémon GO que ha comenzado en el juego móvil y estará habilitada hasta el 2 de septiembre de 2025, a las 10:00 am (hora local).

El inicio de "Días Maravillosos" ocurre en el marco del Pokémon GO Fest 2025, uno de los eventos anuales más importantes de Pokémon GO, que además de contar con tres eventos presenciales este año en Osaka, Japón; Jersey City, Estados Unidos; y París, Francia, permitirá que Entrenadores de todo el mundo se sumen a la celebración el 28 y 29 de junio, cuando comience Pokémon GO Fest 2025: Global.

Pokémon como Skiddo y Klefki aparecerán por primera vez en todo el mundo durante Pokémon GO Fest 2025: Global, además de que más Pokémon Brillantes debutarán, como Carbink y Frigibax. Los Entrenadores también podrán encontrarse con Pikachu Elegante con detalles rojos, azules o amarillos, incluso con la posibilidad de que sea Brillante, si tienen la suerte suficiente.

Durante el Pokémon GO Fest 2025: Global, los Entrenadores también descubrirán cómo transformar a Zacian y Zamazenta en sus formas de Espada Suprema y Escudo Supremo, respectivamente, marcando su debut en Pokémon GO.

Luego, del 20 de junio, a las 12:00 pm, hasta el 22 de junio de 2025, a las 23:59 (en tu hora local), debutarán Yamper y Boltund. Durante este periodo, atrapar Pokémon otorgará el doble de Polvo Estrella y habrá una mayor probabilidad de encontrarse con Snubbull, Poochyena y Furfrou en sus formas Brillantes. Adicionalmente a estos Pokémon, Growlithe, Houndour, Electrike, Lillipup y Fidough aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje. Incluso algunos Entrenadores podrían toparse con Growlithe de Hisui, ¡así que tendrás que poner mucha atención a tus alrededores mientras exploras!

(Image credit: Niantic)

Durante Días Maravillosos, los jugadores conocerán a más Pokémon por primera vez, como las formas Gigamax de Cinderace e Inteleon o las variantes Dinamax de Hatenna y de otros Pokémon. Además, los Entrenadores tendrán la oportunidad de realizar Investigaciones Temporales para obtener premios y bonificaciones dentro del juego, con la posibilidad de ganar más recompensas al completar las misiones del Pase de GO o su versión de paga, el Pase de GO Deluxe, que ofrece recompensas mejoradas con un progreso más rápido.

A lo largo de la Temporada, los jugadores disfrutarán de los Días de la Comunidad para completar su Pokédex y maximizar las oportunidades de atrapar más Pokémon Brillantes, comenzando con Jangmo-o con su Día de la Comunidad el 21 de junio, luego con Eevee durante el Día de la Comunidad Clásico del 5 al 6 de julio, además de otros Días de la Comunidad aún por confirmar.

Y por medio de la nueva función de Agenda de Planes, los Entrenadores podrán coordinarse con amigos, familiares y otros compañeros de su comunidad para divertirse al superar incursiones juntos.