¿Por fin va a suceder? Ubisoft parece responder a la filtración del nuevo remake de Assassin's Creed: Black Flag con el meme favorito de todos sobre GTA

Ha aparecido en Internet una nueva filtración sobre el remake de Assassin's Creed Black Flag en forma de una estatua coleccionable.

Se afirma que la estatua se lanzará este año junto con el juego del que tanto se ha rumoreado.

Ubisoft respondió a la filtración con una imagen del famoso meme de GTA San Andreas, que dice: "Oh, mie###da, aquí vamos otra vez"

Ubisoft ha reconocido oficialmente los rumores sobre el remake de Assassin's Creed: Black Flag de una forma bastante poco convencional, después de que se filtrara otra información en Internet.

Desde hace años se viene hablando de que se está preparando un remake moderno de Black Flag, y cada dos meses aparecen nuevas filtraciones que alimentan los rumores. Al parecer, un fan descubrió recientemente un dominio registrado a nombre de Assassin's Creed Black Flag Resynced, y se afirmó que el juego se lanzaría antes del 31 de marzo.

Ahora, la última filtración de esta larga historia parece ser una estatua coleccionable del protagonista de Black Flag, Edward Kenway, que apareció a la venta en la aplicación de segunda mano Vinted (vía IGN).

El usuario de X/Twitter «TheRealZephryss» compartió imágenes de la estatua y escribió: «Esta podría ser la nueva figura de Edward Kenway para Assassin's Creed Black Flag Remake. Un tipo en Vinted está vendiendo una figura nueva de Edward Kenway y afirma que saldrá a la venta este año».

Por lo general, los desarrolladores y editores de videojuegos suelen ignorar los rumores y las filtraciones, pero parece que Ubisoft podría estar inclinándose por la especulación.

En respuesta a la publicación, la cuenta oficial de Assassin's Creed compartió la icónica captura de pantalla de Grand Theft Auto San Andreas, que ahora se ha convertido en un meme viral, en la que se ve a Carl Johnson, el protagonista del juego, diciendo: «Ah, mierda, aquí vamos otra vez».

RUMOR ⚠️This might be the new Edward Kenway figurine for the Assassin’s Creed Black Flag Remake.A guy on Vinted is selling a brand new Edward Kenway figurine and claims it’s releasing this year. pic.twitter.com/kBcNxzkrLQJanuary 27, 2026

¿Es esto una confirmación de que se está preparando una nueva versión de Black Flag? ¿O simplemente Ubisoft está alimentando los rumores que circulan? En cualquier caso, aún no hay confirmación oficial, así que no se quiten sus sombreros piratas.

Sin embargo, como señala IGN, la aparición de la estatua sigue a una pista de la empresa de coleccionables Pure Arts, que sugirió el año pasado que estaba trabajando en algo para Black Flag y que saldría a la luz en un futuro no muy lejano porque «algo está pasando».

De hecho, los primeros planos de la estatua muestran los logotipos de Ubisoft y Pure Arts, con una marca de copyright registrada para 2026, pero los fans tendrán que esperar para ver si la filtración es cierta.

Los rumores de que el juego de 2013 iba a ser rehecho surgieron por primera vez en junio de 2023, y los informes más recientes sugieren que el juego eliminará las tramas modernas del original.

Tras los rumores de que el juego se lanzaría antes del 31 de marzo, los fans tenían la esperanza de que se presentara oficialmente este mes durante el Xbox Developer Direct.

Desafortunadamente, no fue así, y ahora muchos creen que el juego podría ser lanzado de forma inesperada. También se especula que el juego se ha retrasado tras la gran reorganización de Ubisoft la semana pasada, que supuso la cancelación de Prince of Persia: Las arenas del tiempo y otros cinco juegos más.

