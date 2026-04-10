Por fin se puede jugar a "Crimson Desert" en las GPU Intel Arc tras la actualización del controlador, pero aún queda mucho por hacer

Ahora se puede jugar a «Crimson Desert» en las GPU Intel Arc, al parecer tras la última actualización de controladores de Intel.

Anteriormente, el juego no se iniciaba en ninguna GPU Intel, debido a que Pearl Abyss no había incluido la compatibilidad.

Se observan algunos fallos visuales, pero una futura actualización oficial de Pearl Abyss o Intel debería solucionarlos.

"Crimson Desert", de Pearl Abyss, ha brindado una experiencia gratificante a una gran variedad de jugadores en las consolas PS5 y Xbox Series X, incluidos aquellos con computadoras para juegos equipadas con una GPU de Nvidia o AMD. No se podía decir lo mismo de los usuarios de GPU Intel en el momento del lanzamiento, pero la situación ha cambiado repentinamente.

Según informa Wccftech, ahora se puede jugar a "Crimson Desert" con GPU Intel Arc, gracias al último controlador de GPU, tal como lo han señalado varios usuarios en Reddit. Ahora pueden iniciar el juego, algo que no había sido posible desde su lanzamiento, cuando aparecía un mensaje de error que decía «el dispositivo gráfico no es compatible actualmente».

Todo esto ocurre después de que Pearl Abyss instara a los usuarios de GPU Intel Arc a solicitar un reembolso por el juego a través de su página de preguntas frecuentes, lo que dejó tanto a los usuarios como a la propia Intel desconcertados por la decisión de omitir la compatibilidad.

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Bueno, gracias a la reacción negativa de los usuarios de GPU Arc y a que Intel expresó su «gran decepción» por la falta de compatibilidad, a pesar de haber contactado durante los siete años de desarrollo del juego, Pearl Abyss prometió recientemente futuras actualizaciones para proporcionar compatibilidad; sin embargo, esto último no es exactamente lo que estamos viendo en esta etapa.

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

Aunque «Crimson Desert» se puede jugar en las GPU Intel Arc, aún está lejos de ser totalmente compatible, ya que numerosas capturas de pantalla (disponibles más arriba) muestran múltiples fallos visuales. Algunos de ellos parecen sacados de un libro de pesadillas, con el personaje principal, Kliff, y otros PNJ a los que les faltan partes de la cara o del cuerpo.

Sin embargo, esto es de esperarse, ya que no se trata de una actualización de Pearl Abyss sobre el final del juego, y las notas del parche del controlador de Intel no hacen referencia a Crimson Desert. Una vez que lleguen las actualizaciones tanto de Pearl Abyss como de Intel, el rendimiento y los fallos visuales ya no deberían ser motivo de preocupación.

Afortunadamente, el hecho de que el juego se encuentre en un estado jugable es un paso en la dirección correcta, aunque no haya sido intencional por parte de Intel, y esperemos que podamos superar el tema de la compatibilidad total con las GPU Arc más pronto que tarde.

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