Por fin hay imágenes de "Crimson Desert" para PS5 Pro y "el rendimiento general en los tres modos es impresionante", pero seguimos esperando imágenes para PS5 y Xbox Series X

Se ha publicado el primer vídeo en condiciones de "Crimson Desert" ejecutándose en la PS5 Pro

Digital Foundry ha probado la versión para consola y elogia su tecnología de trazado de rayos en los tres modos gráficos

El modo de rendimiento, "en general", alcanza su objetivo de 60 fps, con alguna que otra caída en las zonas más concurridas

Crimson Desert se lanzará la próxima semana para PC y consolas, y por fin se han revelado las primeras imágenes reales del juego en PlayStation 5 Pro.

El juego de acción y aventura de mundo abierto de Pearl Abyss tiene previsto su lanzamiento el 19 de marzo. Sin embargo, las únicas imágenes promocionales que hemos podido ver con claridad durante el último mes han sido de la versión para PC, a pesar de que el juego también llegará a PlayStation y Xbox.

Finalmente, tras meses de espera y cierto escepticismo por parte de los fans sobre el rendimiento del juego en consolas, Digital Foundry tuvo acceso exclusivo a Crimson Desert ejecutándose en la PlayStation 5 Pro, y se ve realmente impresionante.

El artículo continúa a continuación

"Su motor BlackSpace [de Pearl Abyss] ofrece resultados que son nada menos que extraordinarios", dijo John Linneman de DF, y aunque hay algunos «fallos» con los que lidiar, "la impresión general es sorprendente".

"Desde el rendimiento hasta el comportamiento de las multitudes, la animación, la libertad, el follaje, la iluminación, todo. Es un juego impresionante", añade Linneman. "Y aquí, en la PS5 Pro, en realidad no se pierde tanto".

En PC, PS5, PS5 Pro y Xbox Series X, el juego ofrece tres modos gráficos: Rendimiento, Equilibrado y Calidad, y según DF, la tecnología de trazado de rayos está plenamente presente y se aprovecha al máximo en la PS5 Pro.

La iluminación global difusa con trazado de rayos que se destacó en el avance para PC de DF, la solución por píxel, también está habilitada en la consola, lo que ofrece un sistema de iluminación totalmente dinámico basado en el trazado de rayos, y las imágenes se ven espectaculares.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El modo de rendimiento ofrece 60 fps, y Linneman dijo que "le da una buena pelea" y que, "en general", cumple con su objetivo, y agregó: "Me sorprendió lo bueno que era en general".

Crimson Desert on PlayStation 5 Pro - The Digital Foundry Deep Dive - YouTube Watch On

DF también señala que la tasa de fotogramas sí que baja en zonas con grandes aglomeraciones y en lugares con muchos personajes no jugables (NPC), y que incluso cayó «significativamente» durante una batalla al principio del juego, hasta situarse en torno a los 30 fps.

También puede darse un problema similar en las grandes ciudades, pero Linneman dijo que esto «no es la norma en absoluto» para el juego. El modo Calidad del juego a 30 fps y la opción Equilibrado a 40 fps también parecen estables, siendo los 60 fps más "difíciles de alcanzar".

Los modos de rendimiento, equilibrado y calidad de Crimson Desert también apuntan a 1080p, 1440p y 4K, respectivamente, y los dos primeros utilizan PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) para escalar a una salida de 4K. Pero DF señaló que esta no es la última versión mejorada de la tecnología de Sony que se espera que se agregue al juego, como vimos con Resident Evil Requiem, por lo que los resultados deberían mejorar.

Linneman agrega que prefiere jugar en modo equilibrado, "pero si el nuevo PSSR es tan efectivo como creemos, la resolución base de 1080p del modo óptimo aún podría ofrecer una experiencia impresionante con tasas de fotogramas más altas".

"En cuanto a la escalabilidad de la GPU, el juego funciona. Sí, los modos óptimo y equilibrado utilizan escalado, pero la resolución base es lo suficientemente alta como para que incluso el PSSR original se vea bien en general, salvo algunos artefactos que esperamos que desaparezcan con el PSSR mejorado", dijo Linneman.

"En cuanto a la CPU, esa era una preocupación más acuciante: las CPU de los PC de gama media actuales son considerablemente más potentes que las de las consolas. En este aspecto, las limitaciones se notan más, pero nunca lo suficiente como para pensar que el juego esté "mal optimizado"".

Es importante señalar que aún no hemos visto imágenes reales de la PS5 y la Xbox Series X|S, pero DF afirmó: "Las señales son prometedoras".

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.