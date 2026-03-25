"Por favor, esperen un poco más", pide Nintendo tras los fallos de Pokémon XD: Gale of Darkness en Nintendo Switch 2; ya se está trabajando en una solución

Los jugadores han informado de que Pokémon XD: Gale of Darkness se cuelga en Nintendo Switch 2

Nintendo confirma que está investigando el problema y planea lanzar una solución a través de su cuenta de soporte técnico japonesa en la plataforma de redes sociales X

"Por favor, esperen un poco más", dice Nintendo, sin dar una fecha concreta para el próximo parche

La versión de Nintendo Classics de Pokémon XD: Gale of Darkness salió a la venta para Nintendo Switch 2 hace apenas una semana, pero los jugadores ya han informado de problemas con el lanzamiento.

La cuenta japonesa de soporte técnico de Nintendo en X publicó un comunicado en el que indicaba, en una publicación traducida, que había "recibido consultas sobre errores que se producen y sobre el bloqueo del juego".

A continuación, aseguró a los fans que "nosotros [Nintendo] estamos investigando el asunto para encontrar una solución". De hecho, se está trabajando en una solución para este clásico título de GameCube, pero aún no se ha implementado, y Nintendo añadió: "Les informaremos tan pronto como tengamos más información, así que por favor esperen un poco más".

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Entre mis interminables sesiones de juego de Pokopia, he estado avanzando en Pokémon XD: Gale of Darkness. Y aunque todavía no he tenido ningún problema técnico, esta noticia me ha preocupado un poco.

Por suerte, sin embargo, Nintendo ha ofrecido una sugerencia para los jugadores que quieran proteger sus datos guardados contra fallos aleatorios. Por el momento, instó a los jugadores a "por favor, utilicen la función “Guardar en cualquier lugar” en el “Menú de suspensión” dentro del juego".

A la luz de estos problemas, Nintendo concluyó diciendo: «Pedimos sinceras disculpas por cualquier inconveniente o molestia que esto haya podido causar».

Para quienes no lo sepan, Pokémon XD: Gale of Darkness se lanzó originalmente para GameCube en 2005 y es la secuela de Pokémon Colosseum. Después de que una organización criminal cree unos retorcidos Pokémon de las Sombras, depende del jugador y de su compañero, Eevee, detener el malvado complot y purificar los corazones de los monstruos de bolsillo afectados.

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Hasta ahora he disfrutado mucho de esta aventura elegante y cautivadora, así que espero que se lance pronto un parche para tranquilizar a los jugadores.

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