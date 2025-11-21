Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimension DLC añadirá a Mega Zeraora, pero Game Freak afirma que "podría ser un poco difícil" de conseguir

El DLC Mega Dimension de Pokémon Legends: Z-A presentará a Mega Zeraora

El Pokémon mítico de tipo eléctrico se añadirá junto con otros nuevos Pokémon megaevolucionados como Mega Baxcalibur, Mega Raichu X y Mega Raichu Y

Game Freak afirma que conseguir a Mega Zeraora "podría resultar un poco difícil".

¡Atención! Game Freak ha adelantado un nuevo Pokémon megaevolucionado antes del lanzamiento de la expansión Mega Dimension de Pokémon Legends: Z-A, pero advierte que puede ser un poco difícil de conseguir.

Un nuevo tráiler, publicado el 19 de noviembre, muestra al recién descubierto Mega Zeraora, un Pokémon mítico de tipo eléctrico, que hace su debut en el próximo contenido descargable (DLC) de pago.

El Pokémon Trueno, de aspecto felino y colores azul, negro y amarillo, se añadirá junto con Mega Chimecho, Mega Baxcalibur, Mega Raichu X y Mega Raichu Y.

"Se cree que la megaevolución elimina el limitador interno que contiene la energía eléctrica almacenada en el cuerpo de Zeraora. Esto le permite lanzar poderosos ataques que pueden derribar a varios oponentes cercanos a la vez", ha declarado Game Freak.

Sin embargo, si esperas añadir a Mega Zeraora a tu equipo, el desarrollador ha dicho que conseguir este Pokémon puede resultar una tarea difícil.

"Ten en cuenta que conseguir a Mega Zeraora para tu equipo puede ser un poco difícil", advirtió Game Freak. "Mantén los ojos bien abiertos para encontrar la forma de encontrarte con este Pokémon mítico mientras juegas al DLC Mega Dimension".

Mega Dimensions se lanzará el 10 de diciembre para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 a un precio de 29,99 $ / 24,99 £.

El DLC también añadirá nuevo contenido a la historia, que presentará a una nueva entrenadora llamada Ansha y su Pokémon Hoopa, un aumento del nivel máximo actual de 100 y mucho más.

