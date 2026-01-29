Pokémon GO celebra Kalos con evento global, nuevos Brillantes y Megaevoluciones

¿Estás listo para vivir nuevas aventuras en Pokémon GO? Esperamos que sí, pues Pokémon GO Tour: Kalos – Global se celebrará de forma gratuita del 28 de febrero al 1 de marzo, de las 10:00 a.m. a las 6:00 p.m. de la hora local con grandes sorpresas.

Recordemos que el evento contará con la opción de comprar una Entrada que incluye una Investigación Especial exclusiva, más bonificaciones y probabilidades de encontrar Pokémon Brillantes. Previamente, los Entrenadores vivirán la experiencia única del Pokémon GO Tour: Kalos en Los Ángeles o Tainan, del 20 al 22 de febrero.

Para elevar el entusiasmo al máximo, ¡Pokémon GO preparó diferentes experiencias y contenidos, con nuevos Pokémon, Megaevoluciones y misterios por descubrir!

Celebra el GO Tour al viajar a regiones del pasado

Del 23 al 27 de febrero, los Entrenadores viajarán a las regiones de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh y Unova con el evento especial Camino a Kalos. Durante estos días también debutarán Pikachu con Gorro de Rojo, Hoja, Ethan y Lyra. Lo mejor es que algunos Pokémon podrían aparecer en su forma Brillante con algo de suerte y los Pokémon legendarios atrapados en Incursiones sabrán Ataques Destacados.

El orden de aparición de los Pokémon es el siguiente:

23 de febrero: Pokémon originarios de Kanto, como Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Clefairy y Meowth. En las Incursiones de una estrella aparecerán Pikachu con gorro de Red y Pikachu con Sombrero de Leaf; y en las de cinco estrellas Articuno, Zapdos y Moltres.

24 de febrero: Pokémon originarios de Johto, como Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Marill, Hoppip y Teddiursa. En las Incursiones de una estrella aparecerán Pikachu con Gorra de Ethan y Pikachu con Gorro de Lyra; y en Incursiones Oscuras de cinco estrellas Lugia Oscuro y Ho-Oh Oscuro.

25 de febrero: Pokémon originarios de Hoenn, como Treecko, Torchic, Mudkip, Poochyena, Taillow y Nincada. En las Incursiones de una estrella aparecerán Pikachu con Gorro de Bruno y Pikachu con Pañuelo de May; y en Incursiones Primigenias aparecerán Kyogre Primigenio y Groudon Primigenio.

26 de febrero: Pokémon originarios de Sinnoh, como Turtwig, Chimchar, Piplup, Bidoof, Shinx y Snover. En las Incursiones de una estrella aparecerán Pikachu con Gorra de León y Pikachu con Gorro de Maya; y en las de cinco estrellas Dialga y Palkia. Durante las anomalías espaciotemporales también aparecerán en Incursiones de una estrella Pikachu con Gorra de Luka y Pikachu con Pañuelo de Kira; y en las de cinco estrellas Dialga Forma Origen y Palkia Forma Origen.

27 de febrero: Pokémon originarios de Unova, como Snivy, Tepig, Oshawott, Lillipup, Darumaka y Gothita. Las incursiones también rotarán. Con Kyurem Negro aparecerán en las Incursiones de una estrella Pikachu con Gorra de Lucho y Pikachu con Gorra de Liza; en las de cinco estrellas, Reshiram y Kyurem Negro. Con Kyurem Blanco aparecerán en las Incursiones de una estrella Pikachu con Visera de Rizzo y Pikachu con Visera de Nanci; en las de cinco estrellas, Zekrom y Kyurem Blanco.

El Pase de GO y el Pase de GO Deluxe: Camino a Kalos, estarán disponibles del 23 de febrero, a las 10:00 a.m., al 1 de marzo, a las 6:00 p.m. de la hora local. El Pase de GO se activará automáticamente sin costo para que los Entrenadores reciban recompensas y bonificaciones por tiempo limitado conforme ganen Puntos GO al jugar.

El Pase de GO Deluxe puede adquirirse en cualquier momento durante su vigencia y costará USD $14.99, o el equivalente en su moneda local, con el que obtendrán mayores bonificaciones, o podrán adquirir el Pase de GO Deluxe por USD $19.99 para subir 10 Niveles automáticamente y así obtener más recompensas rápidamente.

¡Atrapa a las nuevas Megaevoluciones!

Mega-Victreebel y Mega-Malamar debutarán anticipadamente para los Entrenadores que cuenten con su Entrada para el Pokémon GO Tour: Kalos en Los Ángeles y Tainan del 20 al 22 de febrero. Posteriormente, aparecerán en las Megaincursiones del Pokémon GO Tour: Kalos – Global. El 28 de febrero aparecerá Mega-Victreebel y el 1 de marzo Mega-Malamar. Con un poco de suerte, ¡pueden aparecer Brillantes!

¡Atrapa a más Pokémon brillantes!

Durante Pokémon GO Tour: Kalos – Global, nuevos Pokémon Brillantes debutarán. Diancie Brillante aparecerá al final de una Investigación magistral para los Entrenadores con una Entrada para el GO Tour: Kalos – Global. Además, Klefki y Hawlucha Brillante eclosionarán con mayor probabilidad en los Huevos de 10 km, mientras que Honedge Brillante aparecerá en las Incursiones de una estrella.

Adicionalmente, Pikachu con Gorra de Kalm o Pikachu con Sombrero de Serena, Pikachu Disfrazado, Chespin, Fennekin o Froakie podrían aparecer en su forma Brillante.

Nuevos fondos especiales inspirados en todas las regiones

Del 23 al 27 de febrero, los Pokémon atrapados podrían mostrar fondos especiales. Además, al atraparlos durante las Megaincursiones el 28 de febrero y el 1 de marzo, Mega-Victreebel y Mega-Malamar podrían tener uno de los tres fondos especiales: uno inspirado en Pokémon X, otro en Pokémon Y o uno basado en las Megaevoluciones.

(Image credit: Pokémon GO)

Estos fondos también pueden aparecer al atrapar otros Pokémon durante las Megaincursiones, al igual que Honedge, Pikachu con el Gorro de Kalm o Pikachu con el Gorro de Serena podrían tener estos fondos especiales, mientras que Xerneas podría tener el fondo inspirado en Pokémon X y el fondo de Pokémon Y aparecería al atrapar a Yveltal.

¡Muchas sorpresas por descubrir!

Habrá una Investigación temporal para los Entrenadores que tengan una Entrada para el GO Tour: Kalos - Global con la que conseguirán encuentros con Furfrou, el cual cambiará de apariencia con un nuevo corte. En América habrá corte Estrella, Rombo, Aristocrático, Kabuki o Faraó