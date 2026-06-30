¿Podría la PS6 ser una consola portátil? El director de PlayStation afirma que la consola de próxima generación "permitirá una experiencia fluida que se podrá disfrutar de manera natural más allá de la sala de estar"

El director ejecutivo de PlayStation, Hideaki Nishino, ha insinuado que la próxima consola de la marca podría ser una consola portátil o híbrida.

Afirmó que Sony quiere romper con la percepción de que "PlayStation es sinónimo de sala de estar".

Nishino agregó que la consola de próxima generación ofrecerá "una experiencia fluida que se podrá disfrutar de manera natural más allá de la sala de estar".

Nuevos comentarios de Hideaki Nishino, CEO de Sony Interactive Entertainment, parecen sugerir que la consola PlayStation de próxima generación podría ser una portátil.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas publicada por Sony (vía IGN), se le preguntó a Nishino cómo planea la compañía recuperar a los usuarios que migraron a las PC para gaming durante el periodo de la pandemia de COVID y si considera que existe potencial para cambios importantes con la consola de próxima generación.

Nishino respondió que PlayStation "ha estado fuertemente asociada durante mucho tiempo con la idea de jugar en la sala de estar". Sin embargo, en los últimos años, los jugadores han comenzado a utilizar monitores personales en otras áreas de sus hogares, por lo que Sony ahora vende periféricos como monitores y bocinas "para romper con la percepción fija de que 'PlayStation es igual a la sala de estar' y ampliar los escenarios de uso".

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Fue entonces cuando Nishino dejó entrever detalles sobre la consola de próxima generación, que esperamos sea la PS6.

"Para la plataforma de próxima generación, más que simplemente servir como una alternativa a las PC, buscamos ofrecer un valor que sea exclusivo de PlayStation", afirmó. "Esto incluye no solo avances tecnológicos, sino también una expansión de las formas de uso, permitiendo una experiencia fluida que pueda disfrutarse de manera natural más allá de la sala de estar".

Es precisamente este comentario el que sugiere que Sony podría estar buscando cambiar de estrategia y, quizás, crear una consola similar a la Nintendo Switch 2.

El CEO hizo declaraciones similares en una entrevista reciente con Famitsu, en la que afirmó que Sony quiere aprovechar una tecnología "que pueda utilizarse de diversas formas y en distintos lugares".

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Nishino confirmó que la compañía planea seguir apostando por las consolas y señaló: "Mi convicción de que una consola es necesaria para jugar videojuegos no ha cambiado", además de agregar que Sony "quiere seguir ofreciendo sus propias consolas de videojuegos".

También añadió que la capacidad de "tomar el dispositivo y comenzar a jugar" es actualmente la cualidad más importante de una consola, una afirmación que inevitablemente hace pensar en la Switch 2.

Los rumores sobre una PS6 portátil han circulado desde hace tiempo. Según el confiable insider Moore's Law is Dead, Sony lanzará su PlayStation de próxima generación en 2027 con tres dispositivos: dos consolas y una portátil complementaria.

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