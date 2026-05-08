Sony se muestra titubeante a fijar el precio de la PS6, y la razón probablemente sea bastante clara

Sony se muestra reacia a anunciar el precio o la fecha de lanzamiento de la PS6, ya que aún no ha decidido la fecha de lanzamiento ni el precio.

El director ejecutivo, Hiroki Totoki, afirma que las previsiones para el año fiscal 2027 sugieren que el precio de la memoria será "muy alto".

Sony se encuentra ahora en la misma situación que Valve, que aún no ha anunciado el precio ni la fecha de lanzamiento de la Steam Machine.

Los aumentos de precios tanto del hardware para PC como para consolas son más frecuentes que nunca debido a la grave crisis de la memoria RAM , y no es de extrañar que algunas empresas teman tomar decisiones precipitadas.

Según informa VGC , Sony aún no ha decidido la fecha de lanzamiento ni el precio de la PS6, debido a la grave crisis de memoria, siguiendo los mismos pasos que Valve, que todavía está decidiendo la fecha de lanzamiento y el precio de la Steam Machine.

Esto coincide con el anuncio de Nintendo sobre la subida de precio de la Switch 2 , que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026, y, francamente, pone de manifiesto que el estado actual de los mercados de PC y consolas es el peor en décadas, especialmente desde que Sony subió recientemente los precios de su hardware PS5.

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No es sorpresa, pues, que Sony esté preocupada por los planes para la próxima consola de videojuegos, la PS6, y que su director ejecutivo, Hiroki Totoki, haya dejado claro que los consumidores probablemente no deberían esperar grandes actualizaciones para la PS6.

(Image credit: Shutterstock / Rokas Tenys)

"Todavía no hemos decidido cuándo lanzaremos la nueva consola ni a qué precios", dijo Totoki, haciendo hincapié en la incertidumbre del mercado. "Por lo tanto, nos gustaría observar y seguir de cerca la situación".

"Dadas las circunstancias actuales, se prevé que el precio de la memoria también sea muy elevado en el ejercicio fiscal de 2027, debido a la persistente escasez de suministro. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, debemos analizar detenidamente qué medidas tomaremos."

Lo que empeora las cosas es que los consumidores ya consideran que los precios actuales de la PS5 y la PS5 Pro son excesivos, lo que probablemente significa que la PS6, que debería ser una consola significativamente más potente que la PS5, podría tener un precio similar o, peor aún, ser más cara.

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Si la crisis de la memoria RAM persiste en 2027, Sony podría verse obligada a adoptar un precio poco atractivo, lo que sin duda molestará a los consumidores. Precisamente por eso, el lanzamiento de la Steam Machine sigue en suspenso, ya que Valve no quiere precipitarse en estos tiempos de incertidumbre y frustrar a los consumidores.

Es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen actualizaciones tanto de Sony como de Valve (y es probable que esta última llegue mucho antes), pero los fans no deberían sorprenderse si ambos sistemas de juego terminan siendo inasequibles.