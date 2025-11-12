Sony quiere prolongar el ciclo de vida de la PS5: "Creemos que la PS5 solo está a mitad de camino y realmente tenemos previsto ampliarlo aún más", afirma el director financiero

Sony quiere prolongar el ciclo de vida de la PS5

El director financiero de Sony, Lin Tao, ha declarado que la PS5 se encuentra ahora en la mitad de su ciclo de vida y que la empresa tiene previsto «prolongarlo aún más».

Parece que Sony quiere seguir dando soporte a la consola hasta 2030, pero el director financiero no ha podido comentar qué significa esto para la próxima consola de la empresa.

¿Tienes una PlayStation 5 y estás preocupado por la nueva generación de consolas? De ser así, no te preocupes el director financiero de Sony, Lin Tao, declaró que la PlayStation 5 se encuentra actualmente en la mitad de su ciclo de vida, pero que la empresa tiene como objetivo prolongarlo.

Durante la última rueda de prensa financiera de la empresa, el director financiero habló sobre la estrategia futura de Sony ahora que la PS5 celebra su quinto aniversario, y compartió que la empresa quiere seguir centrándose en la base instalada de la consola de la generación actual.

"Nuestra opinión es que, en comparación con los ciclos de vida de las consolas convencionales, si nos fijamos en el ciclo de vida de la PS4, parece que cada vez es más largo", afirmó Tao.

"Especialmente la PS4, que se lanzó en 2013, y ya ha pasado más de una década desde entonces, pero hay muchos usuarios activos que disfrutan de la consola y también disfrutan de otras consolas".

"Así que, desde esa perspectiva, creemos que la PS5 solo está en la mitad del camino y realmente tenemos previsto ampliarlo aún más".

En cuanto a lo que esto significa en relación con "futuros lanzamientos y sucesores", Tao dijo que no podía comentar nada al respecto.

Dado que han pasado cinco años desde el lanzamiento de la PS5, parece que Sony quiere seguir dando soporte a la consola hasta 2030, que podría ser más o menos cuando la PS6 ya esté en el mercado.

No podemos afirmar si esto significa que Sony planea realizar cambios en sus planes de sucesión de hardware a favor de continuar con el soporte de la generación actual, pero los rumores que circulan desde hace tiempo afirman que la PS6 llegará entre finales de 2027 y principios de 2028.

En los últimos resultados financieros de Sony correspondientes a la primera mitad de su año fiscal, la empresa informó que la PS5 ha vendido hasta ahora 84.2 millones de unidades. Las nuevas cifras muestran que la consola vendió 3.9 millones de unidades durante el último trimestre, que finalizó el 30 de septiembre de 2025, lo que la sitúa a menos de 2 millones de unidades por detrás de la PS4 en ventas, que actualmente cuenta con 86 millones de unidades vendidas.

