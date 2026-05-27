Se revelaron los juegos gratuitos de PlayStation Plus Essential para junio, y entre ellos se encuentra un título publicado por Xbox

Se han revelado los juegos de PS Plus para junio de 2026

Entre ellos se encuentra "Grounded Fully Yolked Edition"

Este juego, publicado por Xbox, solía ser una exclusiva de Xbox, pero ahora los miembros de PS Plus lo pueden obtener gratis

Junio está a la vuelta de la esquina y eso significa que pronto se pondrá a disposición de los suscriptores una nueva tanda de juegos de PS Plus Essential. Aunque normalmente tenemos que esperar para conocer la selección, la campaña «Day of Play 2026» de Sony nos acaba de adelantar a qué vamos a jugar.

Los títulos son:

Aquí se nota claramente el enfoque multijugador. Warhammer y Grounded son títulos cooperativos muy sólidos para jugar en equipo, mientras que Nickelodeon All-Star Brawl 2 es un excelente juego de lucha con personajes que encantará a los fans de la serie Smash Bros. de Nintendo.

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Los dos primeros se pueden jugar tanto en PS4 como en PS5, mientras que Darktide solo está disponible para consolas de la generación actual.

(Image credit: Obsidian)

Cabe destacar que, hasta 2024, «Grounded» fue una exclusiva de Xbox. Esta aventura cooperativa de supervivencia de Obsidian, en la que unos niños encogidos intentan sobrevivir en su peligroso patio trasero, está publicada por Xbox Game Studios.

Ya se puede jugar en consolas de la competencia desde hace un par de años, pero ver que Sony la regala a sus miembros de PS Plus me afecta de alguna manera como antiguo fanático de Xbox (aunque me encanta la consola portátil Asus Rog Xbox Ally X).

Esto continúa la tendencia de las prioridades cambiantes de Xbox en materia de videojuegos, que consiste en atraer a los jugadores a sus experiencias dondequiera que estén, en lugar de obligarlos a usar un sistema específico.

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Y a medida que más títulos que antes eran exclusivos de Xbox lleguen a las tiendas digitales de Sony, probablemente veremos más en su catálogo de PS Plus, ya sea como juegos gratuitos como este o en el catálogo rotativo. Indiana Jones parece un título de PS Plus en potencia, especialmente si se acerca el lanzamiento de una secuela.

Por ahora, tenemos este trío de títulos para disfrutar mientras esperamos a ver qué más nos depara el próximo State of Play el 2 de junio.

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