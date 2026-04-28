"Por favor, que sea falso": fans de PlayStation entran en pánico ante la aparente introducción de una ridícula "verificación de licencia de 30 días" para los juegos digitales

Sony está en el punto de mira por los rumores sobre una nueva "verificación de licencia cada 30 días" para las compras digitales en las consolas PS5 y PS4

Varios usuarios han detectado esta función de DRM, que parece afectar únicamente a las compras realizadas tras la actualización del sistema de marzo

Sony aún no ha aclarado si se trata de una función intencionada o de un error

Sony ha sido objeto de críticas en los últimos meses por las importantes subidas de precio del hardware de PlayStation 5 y PS Portal, en medio de la actual crisis de memoria y las dificultades económicas generales. Desafortunadamente, la empresa vuelve a estar en el punto de mira, por motivos equivocados —y posiblemente los peores hasta la fecha—.

Según informa VideoCardz, varios usuarios de PlayStation han detectado una nueva «verificación de licencia de 30 días» en los juegos comprados digitalmente para PS5 y PS4. Al parecer, esto revoca las licencias de los juegos si los usuarios no inician sesión o conectan su consola a Internet en un plazo de 30 días, lo que significa que ya no se podrán jugar hasta que la consola vuelva a estar conectada a Internet.

Al parecer, esto solo se aplica a los juegos que se hayan comprado después de la última actualización del sistema de marzo y, según se informa, no afectará a las compras anteriores.

El artículo continúa a continuación.

Como era de esperarse, la situación ha provocado pánico entre varios usuarios, quienes han calificado la medida como una nueva forma de gestión de derechos digitales (DRM) para consolas.

Update: A user asked Ps support and confirmed DRM issue is intentional and not Bug. pic.twitter.com/n6Xpd6LYh5April 27, 2026

(Image credit: Shutterstock / Mohsen Vaziri)

Esto también ha suscitado comparaciones con la polémica de la Xbox One de Microsoft en 2013, cuando reveló una función de DRM que obligaba a los usuarios a conectarse a Internet cada 24 horas o los juegos dejarían de funcionar, además de imponer frustrantes restricciones a la reventa de juegos.

Cabe destacar que Sony se burló de Microsoft con un famoso video corto sobre cómo compartir juegos en la PS4, pero ahora, en 2026, Sony parece estar siguiendo sus pasos. Eso es, por supuesto, si esta nueva verificación de licencia es intencional.

Los usuarios preocupados ya se han comunicado con el servicio de chat de PlayStation y, según las respuestas, parece que esta nueva medida de DRM es, de hecho, intencional, a pesar de las sugerencias de que podría tratarse de un error. Nos hemos puesto en contacto con Sony para obtener una declaración, pero aún no hemos recibido respuesta.

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Si se trata de una función totalmente intencionada, sin duda hará que Sony caiga en desgracia ante los consumidores. Microsoft se vio obligada a dar marcha atrás en su función DRM inicial debido a la fuerte reacción negativa, y no sería una sorpresa ver cómo se ejerce la misma presión sobre su rival en esta ocasión.

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