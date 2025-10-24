El exdirector de PlayStation Indies afirma que la PS5 "ha mejorado casi todos los juegos", pero sugiere que los gráficos han llegado a un punto en el que ya no se nota la diferencia

El exdirector de PlayStation Indies, Shuhei Yoshida, ha declarado que Sony no puede seguir "aumentando la potencia gráfica" de sus consolas.

Yoshida afirma que los gráficos han llegado a un punto en el que es imposible apreciar la diferencia entre algunas capacidades.

Añade que la PS5 es un "sistema increíble" y considera que la adopción del SSD "fue casi un milagro".

¿Qué opinas de los gráficos de los videojuegos? ¿Eres de los que siente que no han cambiado en un tiempo? No eres el único.

El exlíder de PlayStation Indies, Shuhei Yoshida, declaró que Sony ya no puede seguir “aumentando la potencia gráfica” de sus consolas, sugiriendo que la tecnología actual ha llegado a un punto en el que ya no es posible distinguir las diferencias entre las capacidades del hardware.

En el episodio más reciente del pódcast Friends Per Second de Skill Up, Yoshida explicó que hemos llegado a un punto donde la gente ya no puede notar la diferencia entre las tasas de cuadros por segundo o si un juego utiliza ray tracing, señalando que los gráficos se encuentran en un punto muerto.

“Los gráficos casi han alcanzado un nivel en el que ni siquiera yo puedo notar la diferencia entre algunas de las capacidades, como si tiene o no ray tracing, a menos que se comparen lado a lado, o si corre a una tasa de cuadros más alta”, dijo Yoshida (vía GamesRadar).

El directivo continuó diciendo que PlayStation “claramente ya no puede hacer lo mismo que ha estado haciendo, que es aumentar la potencia gráfica y ofrecer experiencias de gama alta”.

Al ser cuestionado sobre qué podría hacer Sony de manera diferente en el futuro, Yoshida no dio una respuesta concreta, aunque elogió las capacidades del PlayStation 5.

“Personalmente, creo que el PS5 es un sistema increíble en términos de experiencia de consola”, comentó Yoshida. “La adopción del SSD fue casi un milagro”, añadió, destacando los tiempos de carga mucho más rápidos del dispositivo.

“Creo que el PS5 y su SSD han hecho que casi todos los juegos sean mejores juegos”, agregó.

Actualmente, Sony colabora con AMD en el Project Amethyst, una nueva asociación que busca desarrollar tecnología de machine learning para distintos dispositivos y mejorar las capacidades gráficas.

A inicios de este mes, Mark Cerny, arquitecto principal del PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, compartió nuevos avances tecnológicos del proyecto y, de paso, insinuó la llegada del PlayStation 6.

“En general, por supuesto, aún es muy temprano para estas tecnologías, solo existen en simulación por ahora. Pero los resultados son bastante prometedores y estoy muy emocionado por implementarlas en una consola futura dentro de unos años”, dijo Cerny.

Sony aún no ha anunciado oficialmente su próxima consola, pero según filtraciones recientes, el PS6 se lanzaría entre finales de 2027 y principios de 2028.

