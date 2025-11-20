PlayStation trae sus increíbles ofertas de "Black Friday" a México
Disfruta de las increíbles ofertas de Black Friday incluso en México
¿Quieres disfrutar de las ofertas de Black Friday, pero la mayoría de ellas no están disponibles en México? No te preocupes, tenemos noticias, pues PlayStation trae a nuestro país sus descuentos y ofertas disponibles.
A partir del 21 de noviembre, cientos de juegos digitales en PlayStation Store y las membresías de PlayStation Plus se suman a las Ofertas Imperdibles de PlayStation, que incluyen promociones en consolas y accesorios, disponibles hasta el 23 de noviembre.
Hay opciones para todos los gustos y estilos de juego: desde aventuras narrativas hasta franquicias icónicas. Estas ofertas de Black Friday buscan inspirar a los jugadores a descubrir su próximo título favorito y sacarle el máximo provecho al ecosistema PlayStation. Es el momento perfecto para renovar tu biblioteca, potenciar tu experiencia o elegir la membresía que mejor se adapte a tu forma de jugar.
PlayStation Store: Tus juegos digitales favoritos con hasta 75% de descuento
La celebración de Black Friday continúa en PlayStation Store, donde los jugadores podrán encontrar descuentos de hasta el 75% en cientos de juegos digitales para PS5 y PS4. A partir del 21 de noviembre, podrás explorar la selección completa directamente en PlayStation Store, donde encontrarás ofertas que variarán por región y disponibilidad.
La tienda digital se llena de estrenos, joyas narrativas, títulos indie y AAA, todos con precios irresistibles por tiempo limitado. No importa tu estilo: aventura, acción, RPG, deportes o cinemáticos, esta es la oportunidad para completar tu colección, descubrir nuevas experiencias, o regalarle a alguien más una aventura inolvidable dentro del universo PlayStation.
PlayStation Plus: Tu siguiente nivel de juego comienza aquí
El Black Friday trae uno de los mayores beneficios del año para quienes quieren unirse a PlayStation Plus o dar el salto a un plan superior. Los nuevos jugadores podrán ahorrar hasta un 33% de descuento en la suscripción de 12 meses, obteniendo acceso inmediato a cientos de juegos, recompensas exclusivas y más.
Para los miembros que ya cuentan con su suscripción y quieran actualizar su plan de Essential o Extra a Deluxe recibirán un 33% de descuento en el resto de su suscripción, desbloqueando aún más contenido premium para todo tipo de juegos, desde The Last of Us Parte II o Mortal Kombat 1, hasta de Cyberpunk 2077 y Hogwarts Legacy.
Y para tener la experiencia completa, recuerda que las Ofertas Imperdibles continúan hasta el 23 de noviembre. Una oportunidad única para dar el salto a la nueva generación y vivir el poder de PS5 con descuentos espectaculares en consolas, bundles, controles DualSense, accesorios y periféricos.