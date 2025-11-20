PlayStation trae sus increíbles ofertas de "Black Friday" a México

¿Quieres disfrutar de las ofertas de Black Friday, pero la mayoría de ellas no están disponibles en México? No te preocupes, tenemos noticias, pues PlayStation trae a nuestro país sus descuentos y ofertas disponibles.

A partir del 21 de noviembre, cientos de juegos digitales en PlayStation Store y las membresías de PlayStation Plus se suman a las Ofertas Imperdibles de PlayStation, que incluyen promociones en consolas y accesorios, disponibles hasta el 23 de noviembre.

Hay opciones para todos los gustos y estilos de juego: desde aventuras narrativas hasta franquicias icónicas. Estas ofertas de Black Friday buscan inspirar a los jugadores a descubrir su próximo título favorito y sacarle el máximo provecho al ecosistema PlayStation. Es el momento perfecto para renovar tu biblioteca, potenciar tu experiencia o elegir la membresía que mejor se adapte a tu forma de jugar.

PlayStation Store: Tus juegos digitales favoritos con hasta 75% de descuento

La celebración de Black Friday continúa en PlayStation Store, donde los jugadores podrán encontrar descuentos de hasta el 75% en cientos de juegos digitales para PS5 y PS4. A partir del 21 de noviembre, podrás explorar la selección completa directamente en PlayStation Store, donde encontrarás ofertas que variarán por región y disponibilidad.

La tienda digital se llena de estrenos, joyas narrativas, títulos indie y AAA, todos con precios irresistibles por tiempo limitado. No importa tu estilo: aventura, acción, RPG, deportes o cinemáticos, esta es la oportunidad para completar tu colección, descubrir nuevas experiencias, o regalarle a alguien más una aventura inolvidable dentro del universo PlayStation.

PlayStation Plus: Tu siguiente nivel de juego comienza aquí

El Black Friday trae uno de los mayores beneficios del año para quienes quieren unirse a PlayStation Plus o dar el salto a un plan superior. Los nuevos jugadores podrán ahorrar hasta un 33% de descuento en la suscripción de 12 meses, obteniendo acceso inmediato a cientos de juegos, recompensas exclusivas y más.

Para los miembros que ya cuentan con su suscripción y quieran actualizar su plan de Essential o Extra a Deluxe recibirán un 33% de descuento en el resto de su suscripción, desbloqueando aún más contenido premium para todo tipo de juegos, desde The Last of Us Parte II o Mortal Kombat 1, hasta de Cyberpunk 2077 y Hogwarts Legacy.

Y para tener la experiencia completa, recuerda que las Ofertas Imperdibles continúan hasta el 23 de noviembre. Una oportunidad única para dar el salto a la nueva generación y vivir el poder de PS5 con descuentos espectaculares en consolas, bundles, controles DualSense, accesorios y periféricos.