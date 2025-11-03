PlayStation celebra cinco años de PS5 con una campaña que lleva la emoción del juego al mundo real

¡Que comience la fiesta! En marco del quinto aniversario de PlayStation, la compañía sorprendió con una increíble campaña que celebra momentos únicos e inolvidables que hemos vivido con la consola llamada "Esto pasa en PS5".

Desde su lanzamiento en 2020, PS5 ha redefinido la manera de jugar y conectar con los mundos digitales. Hoy, PlayStation rinde homenaje a esas experiencias únicas que los jugadores comparten cada día: reacciones de sorpresa, risas espontáneas, victorias épicas y descubrimientos que solo pueden suceder cuando se juega en PS5.

Una campaña inspirada en la emoción de jugar

Esto pasa en PS5 captura la esencia de esos instantes extraordinarios que hacen del juego una experiencia emocional y memorable. Con imágenes que combinan realismo, asombro y un toque surrealista, la campaña invita a revivir la magia de esos momentos que definen a toda una generación de jugadores.

Durante estos cinco años, la marca ha observado cómo los jugadores han hecho de PS5 mucho más que una consola: se ha convertido en una fuente de emoción, inspiración y comunidad. Por ello, a través de esta campaña PlayStation busca celebrar esa energía y recordar que en PS5, lo inesperado siempre está por suceder.

Del juego al mundo real

Además del lanzamiento del anuncio, PlayStation llevará la campaña a otro nivel: del universo digital al físico. A lo largo de noviembre y diciembre, distintas ciudades alrededor del mundo vivirán intervenciones que materializan lo extraordinario.

En Australia, España y Alemania, los fans podrán presenciar el aterrizaje de misteriosos ovnis; mientras que en México, Italia y el Reino Unido, criaturas fantásticas surgirán para sorprender a quienes las encuentren.

Cada una de estas experiencias fue diseñada para reflejar el espíritu de Esto pasa en PS5: lo inesperado, lo inmersivo y lo inolvidable.

México se prepara para un suceso extraordinario

PlayStation México adelanta que muy pronto llegará una activación especial al país, una experiencia única que promete traer al mundo real un suceso que solo podría pasar en PlayStation 5. Esta acción buscará sorprender a los fans locales y continuar reforzando el lazo entre la marca y su apasionada comunidad mexicana.

Con esta campaña, PlayStation reafirma su compromiso con la innovación, la creatividad y la emoción que definen su ADN. A cinco años de su lanzamiento, PS5 sigue siendo el epicentro de las historias que unen a los jugadores de todo el mundo.