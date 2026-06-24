PlayStation afirma que "GTA 6 se juega mejor en la PS5" y ofrece un regalo a los fans si reservan el juego en la PS Store

Sony afirma que Grand Theft Auto 6 "se juega mejor en la PS5"

La empresa regalará un mes gratis de GTA+ a los fans que reserven el juego para PS5

Afirma que GTA 6 aprovecha al máximo las características inmersivas de la PS5 "para ofrecer una experiencia para un solo jugador sumamente cautivadora"

Rockstar Games se ha asociado con Sony para ofrecer a los fans de Grand Theft Auto 6 un mes gratis de GTA+ si reservan el juego para PS5.

En una nueva publicación del blog de PlayStation, Sony afirmó que "gracias a una estrecha colaboración" con el estudio, GTA 6 "se disfrutará mejor en PS5 al aprovechar las características inmersivas de la consola para ofrecer una experiencia para un solo jugador profundamente envolvente", tras el anuncio del precio y la fecha de preventa del juego.

"Desde que Grand Theft Auto llegó por primera vez a la PlayStation original en 1997, la serie ha marcado a generaciones de jugadores", señaló la empresa. "Sabemos que los jugadores están emocionados por Grand Theft Auto 6, que se dirige al estado de Leonida —hogar de las calles bañadas en neón de Vice City y más allá—, en la evolución más grande y expansiva de la serie hasta la fecha".

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Se ha confirmado que el juego contará con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos del DualSense, un altavoz integrado y efectos de sonido para mejorar la experiencia, así como la tecnología Tempest 3D AudioTech para «sumergirte en los paisajes sonoros distintivos de Leonida».

GTA 6 también aprovechará el SSD de ultra alta velocidad de la PS5, que según Sony permitirá «tiempos de carga casi instantáneos».

Las preventas comenzarán el 25 de junio a la medianoche, hora local, para las ediciones Estándar y Ultimate, que costarán 79,99 y 99,99 dólares, respectivamente.

Las preventas ya están disponibles en diferentes países y, según la PS Store, habrá una actualización a la Edición Ultimate en algún momento, probablemente el día del lanzamiento.

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Los jugadores que reserven la Edición Estándar o la Edición Ultimate antes del 20 de noviembre también recibirán el Paquete Vintage Vice City y podrán comenzar a precargar el juego el 12 de noviembre, siete días antes del lanzamiento del juego el 19 de noviembre.

Además, Sony anunció que los jugadores que reserven cualquier edición en la PlayStation Store también recibirán al instante un mes gratis canjeable de GTA+, una suscripción premium para Grand Theft Auto Online.

"Grand Theft Auto 6 marca un nuevo y emocionante capítulo para una de las series más icónicas de los videojuegos, y estamos orgullosos de ayudar a brindar la mejor experiencia a los jugadores en PS5", afirmó Sony.

"Estamos ansiosos por que llegue el juego el 19 de noviembre y esperamos celebrar su lanzamiento con Rockstar Games y nuestra comunidad de PlayStation en todo el mundo".

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