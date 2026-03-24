"Pedimos sinceras disculpas por estos descuidos y asumimos toda la responsabilidad al respecto" — Pearl Abyss se disculpa por los elementos de IA "involuntarios" detectados en Crimson Desert

La desarrolladora Pearl Abyss se ha disculpado por los elementos de IA detectados en Crimson Desert

Posteriormente, ha aclarado que el uso de dichos elementos de IA fue «involuntario»

Pearl Abyss asegura a los fans que asume «toda la responsabilidad» por el percance

Pearl Abyss está en racha en estos momentos con actualizaciones sucesivas para su nuevo título de mundo abierto, Crimson Desert, que corrigen muchos de los problemas del juego; sin embargo, no todo ha sido positivo a ojos de los fans en lo que respecta a la desarrolladora coreana.

Pearl Abyss publicó una disculpa en X después de que los jugadores de Crimson Desert detectaran arte y recursos generados por IA dentro del juego. Estos recursos se pueden encontrar en numerosos interiores a lo largo del mapa del juego, lo que ha frustrado a algunos jugadores, considerando la controversia que rodea a la IA generativa en los videojuegos.

El desarrollador de videojuegos coreano se apresuró a confirmar que los recursos encontrados en el juego fueron efectivamente generados por IA, pero aclaró que su uso fue completamente involuntario para el juego final.

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"Durante el desarrollo, se crearon algunos elementos visuales en 2D como parte de la iteración en las primeras etapas utilizando herramientas generativas de IA experimentales", dijo Pearl Abyss. "Sin embargo, nuestra intención siempre ha sido que dichos recursos fueran reemplazados, tras el trabajo final y la revisión por parte de nuestros equipos de arte y desarrollo, por trabajos que se ajustaran a nuestros estándares de calidad y dirección creativa.

Hemos identificado que algunos de estos recursos se incluyeron involuntariamente en el lanzamiento final. Esto no se ajusta a nuestros estándares internos, y asumimos toda la responsabilidad por ello. Nos disculpamos sinceramente por estos descuidos".

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

En esta ocasión, parece tratarse de un auténtico percance por parte de Pearl Abyss y, francamente, de un uso de la IA generativa que no ha afectado a ningún aspecto fundamental del juego. Aunque la reacción negativa de los fans es comprensible, tal vez habría que dar un respiro a Pearl Abyss, sobre todo porque ha dejado claro que no tiene intención de utilizar realmente los recursos generados por IA.

Hasta ahora, Pearl Abyss ha sido muy receptiva a los comentarios de los jugadores, y eso ha sido evidente desde las primeras etapas de revisión para los medios de comunicación, y parece que esto es solo el comienzo de las actualizaciones. Afortunadamente, deberíamos empezar a ver cómo esos activos de IA desaparecen por completo del juego.

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