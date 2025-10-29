Ya está aquí la oferta Scream Fest de Steam. He seleccionado las mejores ofertas en videojuegos para que no puedas dormir

Aclaremos una cosa: debo admitir que creo que con los años me he vuelto insensible al entretenimiento de terror, ya que casi ninguna película ni siquiera los mejores juegos de terror logran realmente ponerme los pelos de punta. Sin embargo, mentiría si dijera que no hay un puñado de juegos, tanto antiguos como nuevos, que capturan el terror de la mejor manera y son suficientes para mantenernos despiertos por la noche.

Varios de mis videojuegos de terror favoritos están disponibles en el cuarto Steam Scream Fest, que te ofrece descuentos y demos para disfrutar entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, y te proporciona todos los sustos que necesitas para la espeluznante temporada de Halloween.

Alien: Isolation

(Image credit: SEGA)

He jugado a muchos juegos de terror, pero pocos me han tenido tan en vilo como Alien: Isolation. Es una experiencia realmente angustiosa y aterradora, con un elemento de acecho similar al de Resident Evil, pero llevándolo un paso más allá.

Normalmente, cuando crees que estás a salvo, la presencia del Alien te hace pensar dos veces antes de pasear tranquilamente por las habitaciones. Este es un juego que aún no he terminado (te prometo que no es que me dé tanto miedo... ejem), pero con la oferta de Scream Fest, puedes unirte a mí en el terror por solo 9,99 $ / 8,74 £ / 14,98 AU$, lo que supone un enorme descuento del 75 % en este querido título de terror.

Outlast Franchise Bundle

(Image credit: Red Barrels)

Podría recomendar fácilmente solo el primer título de Outlast, y eso sería suficiente para provocar pesadillas a muchos de ustedes, teniendo en cuenta lo aterrador que es su contenido. Sin embargo, lo mismo se aplica a su secuela, junto con el más reciente Outlast Trials multijugador, todos los cuales llevan el survival horror a grandes alturas.

Si eres un gran fanático de los juegos de terror que te dejan completamente indefenso y huyendo de enemigos que, literalmente (no voy a andarme con rodeos), pueden arrancarle las extremidades a tu personaje (sé que suena macabro), entonces la franquicia Outlast es tu mejor opción. La primera entrega es sin duda mi favorita, mientras que Outlast 2 lleva al extremo la naturaleza inquietante de su predecesora, pero ¿quién dice que no te va a gustar?

El paquete de la franquicia Outlast está disponible por 22.35 $ / 18.81 £ / 32.80 AU$, con un enorme descuento del 72% sobre su precio original de 79.95$.

Dying Light Collection

(Image credit: Techland)

Aunque el último título de la franquicia, Dying Light: The Beast, está cosechando excelentes críticas gracias al querido personaje Kyle Crane, no dejes que eso te distraiga de Dying Light y Dying Light 2 Stay Human. Ambos juegos son absolutamente divertidos para jugar este Halloween, con un excelente equilibrio entre momentos de miedo por la noche y acción intensa y trepidante durante el día.

Techland ha logrado producir algunos de los mejores juegos de zombis que puedas encontrar, con historias en las que perderte y sustos que disfrutar. La colección está disponible por 44,71 $ / 36,39 £ / 67,09 AU$, con un 50 % de descuento sobre el precio original.

Dead Island 2

(Image credit: Deep Silver)

Aunque puede que no siempre te asuste, Dead Island 2 es uno de los juegos de terror más realistas que puedes encontrar, con una física, un desmembramiento de zombis y una violencia que no he visto en muchos otros juegos. Los desarrolladores de Dambuster Studios han hecho un gran trabajo para que la jugabilidad sea divertida, tanto si decides jugar en solitario como en modo cooperativo, y hay bastantes sustos divertidos.

Se puede encontrar por 14.99 $ / 11.99 £ / 22.48 AU$/ $237 pesos mexicanos, y puedes llevar la diversión de matar zombis un paso más allá con una gran cantidad de DLC entre los que elegir, a través de expansiones del juego y cosméticos.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

(Image credit: Telltale)

Lo mejor para el final no es otra cosa que The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Este es, literalmente, uno de los mejores juegos de terror con decisiones que he jugado, con una narrativa excelente a lo largo de numerosas temporadas.

Tiene algunos de los mejores giros argumentales que te dejarán con el corazón roto o saltando de alegría con el puño en alto, y aunque dejé de jugar después de la segunda temporada (debido a algunos finales que no me gustaron), es un juego que no te puedes perder ni por un segundo. De hecho, le daré otra oportunidad con motivo del Steam Scream Fest.

La serie completa está disponible por solo 4.99 $ / 4.19 £ / 7.35 AU$, con un increíble descuento del 90 %, lo que la convierte en una de las compras más fáciles que puedes hacer a tiempo para Halloween. La oferta termina el 3 de noviembre, ¡así que no te la pierdas!

