Valve se enfrenta a una demanda por "monopolio" en Steam, y esto me tiene muy desconcertado

Valve se enfrenta actualmente a una demanda de 900 millones de dólares por restricciones de competencia desleal a través de Steam.

Se le acusa de impedir que los editores lancen juegos en otras plataformas a precios más baratos.

Las acusaciones de "precios desleales" ya están siendo desestimadas por los jugadores.

Diversos rumores indican que Valve estaría por revelar los precios de sus próximos productos Steam Machine y Steam Frame, pero antes de eso, la compañía podría enfrentarse a un problema potencialmente mayor, de acuerdo a las acusaciones que desde hace tiempo se vierten contra su tienda "Steam".

Según informa BBC News, Valve se enfrenta a una demanda de alrededor de 900 millones de dólares (656 millones de libras esterlinas) en el Reino Unido, debido a las acusaciones de «abuso de su posición dominante» al restringir la competencia.

Se trata de una demanda respaldada por Milberg London LLP, un bufete de abogados del Reino Unido, después de que la reclamación se presentara inicialmente en 2024, liderada por Vicki Shotbolt, quien afirmó: "Valve está manipulando el mercado y aprovechándose de los jugadores del Reino Unido".

La demanda alega que Valve está impidiendo a los editores y desarrolladores lanzar juegos y complementos en otras plataformas con mejores precios que los mismos productos ya disponibles en Steam, a través de «obligaciones de paridad de plataformas», lo que en última instancia conduce a una falta de competencia.

También sugiere que Valve está obligando a los usuarios a realizar compras dentro del juego únicamente en Steam, ya que los DLC comprados en el juego inicial no se pueden utilizar en otras plataformas. Sin embargo, como la mayoría de los jugadores de PC (e incluso los de consola) sabrán, casi ninguna otra plataforma, editor o desarrollador de juegos permite los DLC multiplataforma en PC, aunque a veces permiten la progresión cruzada (para que puedas continuar donde lo dejaste si compras el juego en varias tiendas).

Además, los consumidores tienen pocos motivos para comprar DLC en otra plataforma para sus copias de Steam, ya que Valve es bastante generosa con los descuentos, a diferencia de otras plataformas, y los usuarios pueden encontrar opciones de DLC en mercados como Loaded (antes conocido como CDKeys).

(Image credit: Shutterstock - Casimiro PT)

Quizás la afirmación más desconcertante de todas es la que afirma que Valve está esencialmente estafando a los jugadores al "imponer comisiones excesivas que equivalen a un precio injusto que luego se repercute en los consumidores".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Es una afirmación que la mayoría de los jugadores probablemente negarán, ya que Valve es muy conocida por su generosidad con las rebajas de precios y su carácter favorable al consumidor.

Steam es una de las únicas tiendas que tiene una política de reembolso flexible, que permite a los jugadores hasta dos horas de juego para decidir si ya no quieren un producto, y yo personalmente he recibido reembolsos en casos de tiempo de juego superior a dos horas.

Aunque solo podemos especular sobre la legitimidad de estas afirmaciones, es difícil razonar con la afirmación de que se aplican precios injustos que se trasladan a los consumidores, y los usuarios ya han salido en defensa de Valve en Reddit.

Valve está siendo objeto de críticas injustas

(Image credit: T. Schneider / Shutterstock)

La tienda Steam de Valve es la preferida para los juegos de PC, y a menudo se considera la mejor opción frente a otras plataformas como Epic Games, Battle.net, GOG o la tienda de Ubisoft. Por eso precisamente esta demanda parece injustificada, sobre todo cuando las acusaciones no parecen plausibles.

Empresas como Sony y Nintendo tienen sus tiendas de consolas cerradas, y solo ofrecen descuentos ocasionales en sus juegos. Esto es especialmente evidente en el caso de Blizzard, de Microsoft, y su lanzador Battle.net, cuyos juegos Call of Duty siguen a precio completo años después de su lanzamiento.

Se trata de un problema real para los consumidores, ya que estos juegos no se pueden comprar a través de alternativas más baratas, lo que obliga a los usuarios a pagar precios elevados a menos que haya una oferta, a diferencia de Steam, donde los precios estándar de los títulos más antiguos suelen bajar.

Las acusaciones de que Valve está «restringiendo la competencia» pierden fuerza cuando te das cuenta de que lo mismo puede decirse de plataformas (como las de Sony y Epic) que ofrecen juegos de terceros en exclusiva temporal, lo que, según el mismo criterio, «obliga» a los jugadores a comprar y jugar en esa plataforma específica.

Siempre he pensado que Valve ha promovido un enfoque «el consumidor primero» a través de su director ejecutivo, Gabe Newell, y espero que siga así durante mucho tiempo.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.