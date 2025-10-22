Valve no se detiene con sus actualizaciones de Steam Labs: esta podría ser la mejor hasta ahora

Valve ha presentado un nuevo calendario personal para los usuarios de Steam a través de su experimento Steam Labs.

Permite a los usuarios ver fácilmente los juegos lanzados recientemente y los próximos lanzamientos, basándose en la actividad de juego y las listas de deseos.

Se trata de otra actualización que podría resultar útil para mejorar la calidad de vida del cliente de Steam.

¡Gracias Valve! ¿Por qué? Porque está facilitando nuestra vida (si eres usuario de Steam y SteamOS), a través de actualizaciones que mejoran la calidad de vida en todos los ámbitos, y la más reciente podría ser la mejor hasta la fecha.

Según ha anunciado en su página de la comunidad, Valve ha lanzado una nueva función denominada "Calendario personal" que permite a los jugadores ver fácilmente tanto los juegos lanzados recientemente como los que están por salir, incluidos los títulos de la lista de deseos y los juegos recomendados en función del tiempo de juego.

También ofrece vistas semanales y mensuales (para los lanzamientos recientes), con recomendaciones que se «reactualizan» a diario para mantenerlas al día y bien alineadas con la actividad del usuario.

Esto debería contribuir en gran medida a ahorrar tiempo a los usuarios, ya que les mantendrá al día sobre cuándo se lanzan o entran en acceso anticipado los títulos de su lista de deseos, y eliminará la necesidad de buscar manualmente nuevos títulos, ya que todo está listo y presentado en este nuevo calendario. Se trata de otra actualización de Valve que muchos, incluido yo mismo, quizá no sabíamos que queríamos, pero que probablemente necesitamos.

Con los controles de personalización, los usuarios pueden ajustar el número de juegos que se muestran (hasta 500), filtrar por etiquetas para géneros de juegos específicos, ocultar los juegos que ya tienen y mostrar solo los títulos de la lista de deseos.

Es una función muy intuitiva que Valve pretende ampliar a través de los comentarios como parte de sus experimentos de Steam Labs, que parece ser una de las dos únicas formas de acceder al calendario, pero no sería una sorpresa verla aparecer en las bibliotecas de juegos o en la barra de navegación de Steam, si se convierte en una función completa.

Por lo que he visto en mi propio calendario, me parece evidente que la primera versión de Valve funciona muy bien, teniendo en cuenta la gran cantidad de juegos roguelite y de acción que tengo en mi biblioteca. Hay un montón de títulos que saldrán a la venta a finales de 2025 y principios de 2026, por lo que se puede decir que Valve ha elegido el momento ideal para lanzar esta actualización a los usuarios.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto llega en un momento en el que el modo «experiencia a pantalla completa» de Microsoft está disponible a través de la PC portátil para juegos ROG Xbox Ally X, que utiliza la aplicación Xbox como tienda y lanzador; las actualizaciones y experimentos de Valve ponen la responsabilidad en Microsoft y Xbox (y otros lanzadores de juegos para PC) para que actúen e introduzcan más funciones que desafíen al lanzador Steam.

Tal y como están las cosas, Valve sigue demostrando por qué su tienda es la más popular entre los jugadores de PC, y esperamos que siga así por el bien de los jugadores.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.