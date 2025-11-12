Valve acaba de presentar una nueva Steam Machine, y parece una versión mejorada de Steam Deck para tu televisor

Valve acaba de presentar un nuevo sistema Steam Machine.

Funciona con el mismo sistema operativo que Steam Deck, pero aparentemente será seis veces más potente.

Su lanzamiento está previsto para 2026.

¿Una nueva Steam Machine? Así como lo lees, Valve sorprende a los gamers, pero, ¿de qué se trata exactamente?

Este nuevo sistema se parece más a una consola de juegos tradicional y funciona con el mismo sistema operativo que la Steam Deck, el SteamOS basado en Linux.

Habrá dos modelos disponibles con diferentes capacidades de almacenamiento: uno de 512 GB y otro más grande de 2 TB. Aún no hay información sobre el precio, pero es de suponer que este último modelo será bastante más caro que el primero.

Ambos contarán con una ranura para tarjetas microSD, lo que permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento.

En su interior, la nueva Steam Machine cuenta con una CPU AMD Zen 4 de 6 núcleos combinada con una AMD RDNA3 28CU semipersonalizada con acceso a 8 GB de VRAM GDDR6 y 16 GB de RAM DDR5.

Según Valve, esta configuración es seis veces «más potente» que la Steam Deck y admite juegos en 4K a 60 fotogramas por segundo (fps). Sin embargo, hay una pega, ya que se necesita el escalado AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) para alcanzar esa velocidad de fotogramas. El sistema también es compatible con el trazado de rayos.

Aquí están todas las especificaciones importantes.

Swipe to scroll horizontally Almacenamiento 512GB / 2TB CPU AMD 6-core Zen 4 X86 GPU Semi-Custom AMD RDNA3 28CU RAM 16GB DDR5 Fuente de alimentación Internal power supply Conectividad DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet 1 Gbps, USB-C 10 Gbps, 3.2 Gen 2, 4 puertos USB-A tipo A, Wi-Fi 6E 2x2, antena BT dedicada, controlador Steam integrado, radio de 2,4 GHz. Sistema operativo SteamOS Otras características Barra LED personalizable, compatibilidad con periféricos de PC

Valve también ha confirmado que el sistema funcionará con periféricos de PC, incluidos muchos de los mejores controladores para PC, además del recién presentado Steam Controller, que se ofrecerá por separado o en un paquete junto con el sistema.

La Steam Machine también contará con una barra LED personalizable, que podrá mostrar el color, la animación o el estado actual del sistema que elijas. Parece que también habrá carcasas personalizables, lo que te permitirá cambiar su aspecto.

La nueva Steam Machine saldrá a la venta el próximo año.

