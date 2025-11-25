Un ingeniero de Valve confirma que la Steam Machine no recibirá subvenciones. Por eso me temo lo peor en cuanto al precio

Un ingeniero de Valve ha confirmado que la empresa no subvencionará la Steam Machine.

Las esperanzas de un precio de 500 dólares se han desvanecido.

Lo más probable es que el dispositivo cueste más bien 800 dólares, pero Valve tratará de añadir valor de diferentes maneras en comparación con una PC para juegos equivalente.

¡Atención! Un ingeniero de Valve ha confirmado que la Steam Machine no tendrá un precio subvencionado, al estilo de las consolas, lo que echa por tierra las esperanzas de muchos de que pudiéramos estar ante una computadora para el salón por 500 dólares.

Wccftech destacó una entrevista que el YouTuber Skill Up realizó al ingeniero de software de Valve Pierre-Loup Griffais en el podcast Friends Per Second, en la que se habló del precio de la Steam Machine y, en concreto, de la posibilidad de que Valve subvencionara el dispositivo.

El YouTuber preguntó: "Pero no va a ser un dispositivo subvencionado, es decir, Valve no se va a meter en esto pensando que vamos a tener grandes pérdidas para poder aumentar la cuota de mercado o la categoría o algo por el estilo, ¿verdad?".

Griffais respondió: "No, se ajusta más a lo que cabría esperar del mercado actual de PC. Obviamente, nuestro objetivo es que sea una buena oferta para ese nivel de rendimiento.

Y luego hay características que son realmente difíciles de incorporar si se fabrica un PC para juegos a partir de componentes. Cosas como el pequeño tamaño, el nivel de ruido que hemos conseguido, o la ausencia del mismo, son realmente impresionantes y nos emociona que la gente descubra lo silencioso que es.

Pero también algunas características de integración como HDMI CEC. El trabajo que hemos hecho con Bluetooth y la conexión inalámbrica, las cuatro antenas, el diseño muy meditado para que puedas disfrutar de una gran experiencia con cuatro controladores Bluetooth".

Por lo tanto, eso es un claro "no" en cuanto a la existencia de una subvención para mantener a raya el precio de la Steam Machine, y respalda otros rumores que hemos oído recientemente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Como se mencionó al principio, muchos esperaban que el precio fuera de 500 dólares, y Wccftech observa que esta cifra fue mencionada por Linus Tech Tips en una sala con algunos empleados de Valve y que "el ambiente no era muy bueno", lo que significa que parecía bastante claro que se trataba de una cifra demasiado baja.

La afirmación de que el precio estará «en línea con lo que cabría esperar del mercado actual de PC» también se hace eco de declaraciones anteriores sobre que la Steam Machine será "muy competitiva con una PC que se pueda montar uno mismo a partir de piezas" (como dijo Griffais en una charla anterior con The Verge).

We ask Valve the big questions around the Steam Machine, Frame & Controller | FPS Podcast #83 - YouTube Watch On

Ecuaciones de precios complejas y valor agregado en otros lugares

Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Los gamers ahora piensan que Valve está apuntando más hacia un precio de 800 dólares para la Steam Machine. Y, de hecho, esa fue la estimación de The Verge sobre lo que podría costar armar una PC comparable que ofrezca el mismo tipo de rendimiento en juegos que los chips AMD de la Steam Machine (que contará con una GPU semicustom de Team Red, dicho sea de paso).

Recuerda que la Steam Machine se está promocionando como un equipo que será mejor (o igual) que el 70% de las PCs gamer en Steam (basado en la encuesta de hardware de Valve). En otras palabras, no será nada lenta, pero claramente hay que manejar expectativas respecto al chip Zen 4 y la GPU RDNA 3, que algunos sienten que suenan algo poco potentes. (Parte del trabajo pesado se hará del lado del software, con la personalización de esa GPU y el FSR de AMD).

En cualquier caso, la intención ahora parece ser desalentar por completo la idea de un precio económico alrededor de los 500 dólares —y la idea de que Valve podría vender el hardware con pérdidas porque recuperaría dinero con el software. (Tal vez mucho dinero en ventas de juegos de Steam —de las cuales Valve obtiene un 30% en la mayoría de los casos, excepto los más vendidos— si muchas Steam Machines llegan a las salas de estar del mundo).

Lo que el ingeniero de Valve parece decir aquí es que lo que obtendrás será una mini PC que cuesta lo mismo que una PC gamer de escritorio más grande con rendimiento equivalente, pero con muchas más ventajas gracias al formato y diseño de la Steam Machine.

La Steam Machine será silenciosa, compacta y discreta (sin un ladrillo de energía externo); se integrará bien en tu sala de estar. El dispositivo encenderá de inmediato, con una interfaz sencilla para tu pantalla grande, y podrás reanudar una partida al instante. ¿Sólo tienes 15 minutos para jugar? No hay problema: puedes entrar directo a una partida rápida en ese pequeño espacio de tiempo antes de salir de casa.

Griffais también menciona HDMI CEC, que permite controlar el volumen con tu control remoto, por ejemplo, y encender o apagar la TV automáticamente junto con la Steam Machine (como ya sucede con Steam Deck). También habla del diseño de la función Bluetooth para permitir hasta cuatro controles inalámbricos.

Estos son los elementos que formarán el “valor añadido” de la Steam Machine frente a una PC gamer tradicional. Sólo queda confiar en que el resultado final sea tan pulido como Valve lo está presumiendo; aunque siendo justos, la compañía logró algo especial con la Steam Deck, y a un precio competitivo, así que ojalá la Steam Machine impresione de la misma manera eventualmente.

Dicho eso, había mucha esperanza en ese sueño de una PC para la sala de estar de 500 dólares (algunos incluso hablaban de 400, lo cual nunca pareció remotamente realista), y ahora hay bastante decepción entre la comunidad. Otro posible obstáculo es el precio de la memoria, lo que significa que la RAM y el almacenamiento podrían costar mucho más cuando la Steam Machine salga en algún momento de 2026.

Aun así, una PC comparable también costará más (y los precios de las consolas subirán en la misma línea, hasta cierto punto, sin duda), así que el dispositivo de Valve debería mantenerse más o menos en la misma posición, en términos de precio, dentro del panorama gamer.

Pero esas preocupaciones sobre el aumento del precio de la memoria hacen aún más difícil adivinar en dónde podría quedar el precio final de la Steam Machine, lo que significa que la nueva estimación de 800 dólares —y no olvidemos, sigue siendo especulación— podría terminar más cerca de los 1,000 dólares.

Lamentablemente, temo lo peor cuando se trata de esta posible escasez de memoria y las complicaciones derivadas del aumento de precios, y eso tendría repercusiones no sólo para PCs preensambladas y consolas, sino también para tarjetas gráficas. Incluso hay rumores de que algunos modelos económicos de tarjetas gráficas podrían convertirse en especies en peligro de extinción conforme avance el próximo año.

Hay pronósticos bastante pesimistas en este momento, y sólo podemos esperar que estas preocupaciones estén exageradas… aunque, sinceramente, lo dudo.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.