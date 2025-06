Llevamos mucho tiempo esperando que las versiones para PC con bajo rendimiento se convirtieran en cosa del pasado, pero en los últimos años no ha sido así. Los ejemplos más destacados de juegos recientes son Rise of the Ronin, Star Wars Jedi: Survivor y Monster Hunter Wilds, que sufren de tirones constantes y dependen de métodos de escalado como DLSS para mantener la estabilidad del rendimiento.

No se trata solo de rendimiento; la falta de compatibilidad con pantallas ultra anchas en algunos juegos actuales es alarmante, ya que no es ningún secreto que las pantallas ultra anchas se han vuelto más comunes que nunca.

Afortunadamente, Stellar Blade de Shift Up es uno de los valores atípicos recientes, con un rendimiento y una optimización fantásticos, incluida una compatibilidad ultra ancha con una relación de aspecto de hasta 32:9.

Esto también aplica a las cinemáticas, ya que algunos títulos con ultra gran angular introducen barras negras durante ellas. Y sí, sé que esto es para evitar fallos extraños donde no deberían verse. Sin embargo, quiero que más títulos incluyan la opción de desactivar las barras negras (como hacen algunos juegos).

Hay muchos que no tienen soporte ultra ancho en absoluto; no entraremos en detalles nuevamente, pero Stellar Blade es otro juego que proviene de la consola PlayStation 5 de Sony que funciona bien y se adhiere bien a múltiples configuraciones de usuario, por lo que este es otro llamado a otros desarrolladores de juegos para que lo hagan mejor.

Stellar Blade es un sueño para la mayoría de las PC para juegos de escritorio y portátiles.

(Image credit: Sony / Shift Up)

Para que te hagas una idea del buen rendimiento de Stellar Blade, logra superar los 60 fps a 1080p con una configuración gráfica media en una ROG Ally, llegando incluso a los 80 fps. Al activar AMD Frame Generation, la velocidad de fotogramas se dispara hasta los 112 fps y, notablemente, no se siente entrecortada ni lenta, ya que la tecnología de generación de fotogramas funciona mejor cuando la velocidad de fotogramas base es buena (y 60 fps es perfecto para eso).

Con Steam Deck, también se alcanzan fácilmente los 60 fps con configuraciones bajas, y este es quizás uno de los pocos juegos verificados por Deck y que cumple con creces. La cosa mejora aún más si usas un dispositivo como el MSI Claw 8 AI+, que ofrece más potencia que sus competidores.

En PC de escritorio, Stellar Blade supera fácilmente los 100 fps de forma constante sin usar la generación de fotogramas de Nvidia, con la configuración gráfica más alta. Esto es posible gracias a una RTX 4080 Super y un AMD Ryzen 7 5700X3D, y es un claro ejemplo de lo potente que puede ser el hardware de PC cuando los juegos se optimizan para un rendimiento óptimo.

No nos malinterpreten, no decimos que no haya otros juegos que no impresionen con una buena optimización, sino que hay demasiadas manzanas podridas entre los títulos de alta gama. Esas malas adaptaciones a PC dejan un mal sabor de boca a quienes invierten en hardware de alta gama, porque, por muy buenos que sean esos sistemas, su capacidad para forzar las cosas tiene un límite.

También cabe destacar que las PC portátiles para juegos se están popularizando (o posiblemente ya lo han hecho), y si bien algunas utilizan hardware muy potente, no ocurre lo mismo con otras como la Steam Deck. Por lo tanto, ports como Stellar Blade para PC son excelentes para los fans, y espero que los desarrolladores y editores de juegos los consideren como un modelo a seguir.