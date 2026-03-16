NVIDIA DLSS 5: el salto AI que convierte juegos en cine interactivo

Noticias
Por publicado

¡Verdaderamente sorprendente!

DLSS 5
(Crédito de imagen: NVIDIA Latam)

NVIDIA acaba de soltar una bomba en el mundo gamer: DLSS 5, la nueva generación de su tecnología de superresolución que ya no solo acelera fotogramas, sino que inyecta iluminación y materiales fotorrealistas en cada píxel en tiempo real. Es la promesa de llevar la calidad visual de los juegos a niveles que hasta ahora solo veíamos en efectos de Hollywood.

El DLSS 5 es un modelo de renderizado neural en tiempo real que toma la imagen del juego —color y vectores de movimiento— y genera píxeles con iluminación y propiedades de material fotorrealistas, manteniendo la coherencia cuadro a cuadro y la intención artística del estudio. Según NVIDIA, esto representa un cambio de paradigma comparable a la llegada del shader programable: “DLSS 5 es el GPT, para los gráficos”.

  • Determinismo y estabilidad temporal: los píxeles generados están anclados al contenido 3D del juego.
  • Control artístico: los desarrolladores pueden ajustar intensidad, color y máscaras para preservar la estética del título.
  • Rendimiento práctico: diseñado para correr en tiempo real hasta 4K sin sacrificar fluidez.

¿Cómo funciona a grandes rasgos?

El modelo de DLSS 5 se entrena para reconocer semántica compleja en una sola imagen: personajes, cabello, telas, piel translúcida y condiciones de iluminación. Con esa comprensión, genera interacciones luz-material —subsurface scattering en piel, brillo en telas, reflejos en cabello— sin romper la estructura original de la escena. Es la mezcla entre renderizado tradicional y generación AI, pensada para juegos donde la predictibilidad y el control son clave.

El artículo continúa a continuación

Soporte de la industria y primeros juegos

DLSS 5 llegará este otoño y ya tiene el respaldo de grandes estudios y publishers: Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, Tencent, Warner Bros. Games y más. Entre los títulos confirmados están Starfield, Resident Evil Requiem, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy y remasters como The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Los devs destacan que la tecnología les permite prometer mundos más inmersivos sin renunciar al rendimiento.

Announcing NVIDIA DLSS 5 | AI-Powered Breakthrough in Visual Fidelity for Games - YouTube Announcing NVIDIA DLSS 5 | AI-Powered Breakthrough in Visual Fidelity for Games - YouTube
Watch On

¿Qué significa esto para los gamers?

Para la comunidad, DLSS 5 promete dos cosas concretas: gráficos más cinematográficos en juegos que ya conoces y mejor escalabilidad para PCs y consolas con GPUs RTX de nueva generación. No es solo un filtro bonito: es una herramienta que cambia cómo se construyen las escenas, desde la iluminación hasta la textura de la piel y la tela.

DLSS 5 no llega a mejorar solo cuadros por segundo; llega a redefinir la estética de los juegos. Si NVIDIA cumple lo mostrado, este otoño veremos títulos que se sienten menos “render en tiempo real” y más “película interactiva”. Prepárate para actualizar la lista de capturas de pantalla épicas.

TOPICS
Jorge Covarrubias
Jorge Covarrubias
Editor

Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.