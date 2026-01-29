No es un mito: Capcom ha arreglado Monster Hunter Wilds, y hasta lo probé para comprobarlo

Capcom ha lanzado un nuevo parche para Monster Hunter Wilds con el fin de solucionar problemas de rendimiento.

El nuevo parche mejora significativamente los problemas de rendimiento, reduciendo los tirones durante el juego.

El parche ha hecho que el juego sea más jugable en dispositivos portátiles como el Legion Go S.

Como sabemos, Monster Hunter Wilds (MHW) ha sido duramente criticado por los jugadores, especialmente en PC, esto por su bajo rendimiento y optimización, los cuales afectan todas las configuraciones del sistema, pero parece que se ha logrado un importante avance.

Gracias a un nuevo parche de rendimiento, Monster Hunter Wilds ahora funciona con velocidades de fotogramas más consistentes y estables tanto en configuraciones de PC de gama alta como de gama baja. El parche también incluye un nuevo menú de opciones de CPU, que permite a los usuarios ajustar configuraciones como los efectos del juego que suponen una gran carga para los procesadores.

Esto se produce después de que un usuario de Reddit descubriera un error que hacía que el juego realizara constantemente comprobaciones de DLC, lo que provocaba un peor rendimiento con frustrantes interrupciones en las zonas centrales y una falta de fluidez durante las secuencias de juego intensas.

Ahora, con múltiples correcciones implementadas oficialmente por Capcom, la diferencia es evidente, con una reducción significativa de las microinterrupciones. Si el enorme aumento de las críticas positivas en Steam no es suficiente prueba para ti, quizá mis pruebas te convenzan.

Las velocidades de fotogramas son estables, pero no esperes un aumento milagroso

Probé el nuevo parche en mi PC principal para juegos, equipada con una Nvidia GeForce RTX 4080 Super, un procesador AMD Ryzen 7 5700X3D y 32 GB de RAM (sí, sé que tengo suerte), así como en mi dispositivo portátil Lenovo Legion Go S Z1 Extreme.

Lo primero es lo primero: si vas a volver a MHW esperando un aumento importante en la velocidad de fotogramas, es posible que te decepciones un poco. Aunque habrá un aumento en la velocidad de fotogramas, especialmente si antes jugabas en un sistema de gama baja, hay un impacto mayor que debes tener en cuenta.

En cambio, esta actualización mejora el rendimiento mediante mínimos del 1 % mucho más altos, que son efectivamente las velocidades de fotogramas más bajas posibles que alcanza tu juego o, en otras palabras, tu velocidad de fotogramas más baja el 1 % del tiempo. También ha reducido enormemente el uso de VRAM, lo que es ideal para GPU de 8 GB.

En mi equipo principal a 4K con la configuración gráfica máxima, DLSS 4.5 Performance y sin Frame Generation activado, pude mantener 60 fps la mayor parte del tiempo durante las batallas contra monstruos, con algunas caídas hasta el rango medio de 50 fps.

Al jugar con mi resolución ultraancha habitual de 3440x1440, pude salir adelante utilizando DLSS 4.5 Quality y alcanzar entre 62 y 75 fps (y mucho más en algunas regiones), lo cual es un gran logro para este juego sin depender de la generación de fotogramas.

Sin la pequeña pérdida de rendimiento (en una GPU de la serie RTX 40 o 50) que supone el uso de DLSS 4.5, probablemente se podrían esperar más fotogramas en estos escenarios, pero lo más importante era que los mínimos del 1 % se encontraban dentro del mismo rango que las velocidades de fotogramas básicas, lo que elimina los tirones que antes afectaban a la experiencia de juego.

En mi Legion Go S, utilizando la configuración gráfica baja con una resolución de 1200p y con Intel XeSS o FSR 3 Balanced activados, conseguí 40 fps durante la exploración y el combate, y alrededor de 30 fps en áreas que antes exigían mucho a la CPU (por ejemplo, el Grand Hub).

Hay que tener en cuenta que esto no era posible anteriormente con esta configuración Z1 Extreme, ya que era prácticamente imposible jugar debido a los constantes tirones y caídas de la velocidad de fotogramas, dos problemas que han desaparecido tras el parche de Capcom.

Afortunadamente, la activación de la generación de fotogramas funciona como se esperaba tanto en mi potente PC para juegos como en mi dispositivo portátil, ya que duplica la velocidad de fotogramas sin que el juego se vea entrecortado. Con las nuevas opciones de CPU disponibles, se pueden obtener resultados de rendimiento aún mejores al reducir la carga de la CPU para un mayor uso de la GPU.

Es necesario seguir trabajando, ya que creo que la velocidad de fotogramas podría ser un poco mayor en circunstancias en las que se utilizan métodos de escalado de rendimiento DLSS o FSR. Sin embargo, desde el rendimiento inicial de MHW en su lanzamiento, se trata de una mejora enorme y, afortunadamente, Capcom todavía tiene previstos parches de rendimiento para que Monster Hunter Wilds funcione de forma óptima.

