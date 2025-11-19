La Steam Machine de Valve podría ser más potente de lo que pensamos: en cualquier caso, superará al 70 % de las computadoras para juegos de Steam

Valve afirma que Steam Machine será más rápida que el 70% de las PC en Steam

La empresa cuenta con su propia encuesta sobre hardware para ayudar a determinar las especificaciones de la próxima mini PC

Un ingeniero de Valve compartió esta información y también destacó que se tratará de un dispositivo básico con un precio asequible.

Valve dice que no hay nada que temer, que la nueva Steam Machine no tendrá poca potencia, incluso será más rápido que la mayoría de las PC para juegos.

Notebookcheck.net destacó una entrevista en el canal de YouTube Tested de Adam Savage (que se incluye a continuación), en la que el ingeniero de Valve Yazan Aldehayyat explica la filosofía detrás de la Steam Machine y cómo se plantearon las especificaciones.

Como se puede imaginar, hay algunas partes móviles, pero Aldehayyat confirma un punto obvio en cuanto al pensamiento de Valve al respecto.

Es decir, que Valve tiene un recurso clave a su alcance: la encuesta sobre hardware de Steam, que se realiza cada mes con una parte de las PC para juegos que utilizan la plataforma. Proporciona una útil visión general de lo que hay en el equipo medio de un jugador de PC, y esa información puede utilizarse, y de hecho se ha utilizado, para tomar decisiones sobre las especificaciones de la Steam Machine.

Aldehayyat nos cuenta que la Steam Machine se diseñó para ser igual o mejor que el 70 % de las PC para juegos que se utilizan en la plataforma de Valve.

Al mismo tiempo, el ingeniero reconoce que la Steam Machine será un dispositivo básico, ya que la asequibilidad es un aspecto importante. De hecho, es claramente crucial si Valve quiere que esta caja compacta se adopte ampliamente en los salones de todo el mundo.

Hands-On: Valve Steam Controller 2 and Steam Machine! - YouTube Watch On

¿El sueño de ASteam Machine?

Como se mencionó, ha habido bastante crítica hacia Valve por algunas de las decisiones de hardware de la Steam Machine, principalmente por la combinación de CPU y GPU, que muchos consideran “muy limitada”. Gran parte de esas críticas se centran en que Valve eligió una GPU RDNA 3 (cuando la generación actual es RDNA 4) y solo le puso 8 GB de memoria de video (una configuración que se ha vuelto tristemente impopular últimamente, especialmente porque Nvidia también la mantiene en sus RTX 5000 más modestas).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, muchas de esas quejas vienen de jugadores entusiastas que no son el público objetivo. Esto es algo que comenté ayer a raíz de declaraciones de un alto ejecutivo de Larian Studios (creadores de Baldur’s Gate 3). Michael Douse señaló que los jugadores más casuales serán quienes busquen comprar la Steam Machine, mientras que los más “hardcore” preferirán armar su propia PC para la sala o comprar un modelo personalizado. Estos últimos vendrán de fabricantes como Asus, que harán versiones más potentes basadas en la fórmula de la Steam Machine. Al final del día, es solo una mini PC que corre SteamOS.

Yo creo que la Steam Machine será más potente de lo que sus especificaciones aparentan. El CPU Zen 4 debería ofrecer buen desempeño, y respecto a toda la preocupación por la GPU, no hay que olvidar que es un modelo semi-personalizado, lo que significa que ha sido ajustado específicamente para funcionar bien con el software de Valve. No subestimes lo mucho que eso puede ayudar. (Ojo: “semi-custom” se refiere solo a la optimización; no es un chip de silicio realmente personalizado, como aclara Aldehayyat).

¿Eso significa que la Steam Machine realmente podrá alcanzar gaming en 4K a 60 fps en la sala usando la tecnología de escalado de AMD (FSR)? No estoy seguro de que este tipo de promesa —que Valve utilizó como parte de su primera oleada de marketing— sea la más prudente, ya que claramente este pequeño cubo no va a correr todos los juegos a ese framerate. Pero al mismo tiempo, esa promesa debe significar algo: la intención general de que los jugadores casuales puedan correr sus juegos de Steam sin problemas y con bastante fluidez. (Y sí, algunos juegos sí correrán a 60 fps escalados a 4K).

Además, no olvidemos que la mayoría de los jugadores de PC tienen equipos relativamente modestos, y sus expectativas están muy por debajo de las de un entusiasta. Basta con ver la encuesta de Steam: 8 GB de VRAM siguen siendo la configuración más común (y Valve lo sabe; solo alrededor del 30% de los usuarios de Steam tienen más de 8 GB).

De cualquier manera, no sabremos la verdad sobre el rendimiento real de la Steam Machine hasta tener benchmarks completos. Y más importante aún: necesitamos conocer el precio final que Valve le pondrá para ver qué tan bien se sostiene el paquete completo. Como insiste nuevamente Aldehayyat, la clave es que sea accesible.

Francamente, por la forma en la que la compañía y su equipo están hablando, no veo a Valve fallando aquí, igual que no falló con el Steam Deck, que hoy domina el mercado de portátiles gaming. Mi mayor preocupación no es el hardware de la Steam Machine, sino el costo actual (inflado) de los SSD y la memoria, que podría complicar los números del precio final que Valve esté calculando detrás de puertas cerradas. (Aunque también es cierto que el precio de dispositivos equivalentes se verá afectado de la misma forma).

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.