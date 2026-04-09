Esta nueva función de Steam podría facilitar mucho la compra de juegos en breve, y será una gran incorporación para las Steam Machine y las computadoras personalizadas

La última versión del cliente de Steam de Valve incluye un "estimador de velocidad de fotogramas"

Al parecer, esta función ofrece una estimación de la velocidad de fotogramas basada en el rendimiento del juego para otros usuarios de Steam

Podría estar disponible con el lanzamiento de la Steam Machine

Valve busca constantemente nuevas formas de ofrecer una mejor experiencia a los jugadores de Steam, ya sean usuarios de Windows que ejecutan el cliente de Steam o aquellos que utilizan SteamOS, y un nuevo hallazgo sugiere que se avecina una nueva función inteligente.

Valve no ha anunciado nada oficialmente, pero, como notó TechSpot, una publicación en el foro ResetEra señaló una referencia a un «estimador de velocidad de fotogramas» en la última actualización del cliente de Steam.

Una cadena de texto explica que podrás «seleccionar una aplicación y una configuración de PC para obtener un gráfico de velocidades de fotogramas estimadas, basado en las velocidades de fotogramas de otros usuarios de Steam».

El artículo continúa a continuación.

Esto ocurre un mes después de que Valve comenzara a pedir a los usuarios que compartieran datos de la tasa de fotogramas (de forma anónima) de los juegos a los que juegan (lo cual también se destacó en ResetEra). Y eso definitivamente hace que parezca más probable que este rumoreado Estimador de tasa de fotogramas sea una función que está en desarrollo, y ya ha hecho que los usuarios de Reddit se regocijen con la idea.

A toda máquina

(Image credit: Valve)

Parece que Valve está apostando fuerte por la preparación de su Steam Machine, ya que esto beneficiará directamente a las PC de estilo consola. Ayudará a los usuarios a tomar una decisión informada sobre el nivel de rendimiento probable de un juego en su hardware antes de comprometerse a comprarlo.

Lo mismo se aplica a la Steam Deck, la Lenovo Legion Go S y todos los demás dispositivos portátiles basados en SteamOS (junto con el sistema de verificación «Deck Verified» que Valve ya tiene en marcha).

Sin embargo, y posiblemente lo más importante, la incorporación de un estimador de rendimiento ayudará significativamente a los propietarios de PC de escritorio, independientemente de si tienen instalado SteamOS o Windows.

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Existe una enorme variedad de configuraciones de PC, por supuesto, y el Estimador de velocidad de fotogramas ayudaría a cualquier propietario de PC a ver fácilmente cómo podría funcionar un juego en su sistema en particular.

Además, quienes estén pensando en comprar una PC podrían evaluar los componentes de hardware que necesitarían en función de los juegos a los que quieran jugar. En última instancia, eso debería facilitar la elaboración del presupuesto y la compra de la PC adecuada para sus necesidades, evitando gastar de más (o de menos, para el caso).

Es posible que esta nueva función se incorpore para el lanzamiento de la Steam Machine, y solo podemos esperar que ese lanzamiento ocurra pronto.

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