El ejecutivo de Baldur's Gate 3 sostiene que "no tiene sentido fabricar una Steam Machine de altas prestaciones" algo muy lógico...

El director editorial de Larian afirma que «realmente no tiene sentido fabricar una Steam Machine de altas prestaciones».

Según él, esta mini PC está dirigida a jugadores ocasionales, y Valve quiere crear un punto de entrada para este mercado y ver cómo florece.

Otros fabricantes de PC intervendrán con modelos más potentes, o los jugadores entusiastas podrán fabricar sus propias PC compactas con SteamOS.

¿Crees que la nueva versión de la Steam Machine de Valve es poco potente? De ser así, no eres el único, aunque tal vez no estamos viendo el panorama completo.

PC Gamer destacó que los jugadores más exigentes no están nada impresionados con las especificaciones básicas de la Steam Machine, que funciona con una CPU AMD Zen 4 con GPU RDNA 3 (semipersonalizada, 8 GB), y desearían que incluyera un conjunto de componentes más potentes.

Sin embargo, como aclara Michael Douse, director de publicaciones de Larian (famoso por Baldur's Gate 3), esto es no entender lo esencial. Lo esencial es, como publica Douse en X, que «realmente no tiene sentido fabricar una Steam Machine de altas prestaciones», ya que Valve apuesta por que los jugadores entusiastas sepan «cómo convertir cualquier PC en una Steam Machine» si quieren un equipo más potente.

En otras palabras, la Steam Machine está dirigida a los jugadores más ocasionales que no se preocupan demasiado por el rendimiento exacto que obtienen, personas que solo quieren una computadora asequible que ocupe poco espacio en su sala de estar (de ahí su diseño cúbico, bastante anodino y compacto) y que les permita jugar fácilmente a juegos de PC en la televisión.

Douse amplía este argumento y señala que la visión más amplia es que, si Valve consigue establecer la Steam Machine como un mini PC básico para jugar en el salón, los fabricantes externos (Asus, Ayaneo y todos los sospechosos habituales) fabricarán cubos para juegos más potentes (probablemente un poco más grandes que los de Valve, por supuesto). Eso es lo que ha ocurrido con la Steam Deck y el montón de dispositivos portátiles que le han seguido, y Valve espera repetir ese éxito aquí.

La teoría es que, con el tiempo, surgirá todo un ecosistema de mini PC con SteamOS y, aunque Valve no venda el hardware en todos los casos, seguirá vendiendo los juegos de PC a través de Steam para todos estos dispositivos.

Los juegos independientes y el templo de Steam

Esto es, en esencia, algo de lo que ya hablé recientemente en otro lugar: que esto realmente no se trata del hardware, sino del software. Como se mencionó, si se construyen otras Steam Machines de terceros, Valve igual obtiene ganancias cuando los dueños de esas PC compran juegos en Steam. Además, esto impulsará que el gaming en Linux llegue a cifras más grandes (recuerda que SteamOS está basado en Linux).

El sueño, sin duda, es que los desarrolladores de juegos empiecen a tomar Linux más en serio y consideren mejor los temas de compatibilidad, así como elementos problemáticos como las herramientas anti-cheat para juegos en línea (que actualmente son un obstáculo serio).

Así que todo se reduce al software: impulsar SteamOS mientras acelera las ventas de juegos dentro de Steam.

La razón evidente por la que la Steam Machine es relativamente modesta en cuanto a su techo de rendimiento —basándonos en el hardware elegido— es porque Valve quiere poder ofrecer esta “caja” a un precio accesible.

Este valiente nuevo mundo de una nueva forma de jugar en la sala no sucederá si la Steam Machine parece cara, y la gran esperanza es que Valve realmente apueste fuerte por un precio agresivo. Principalmente porque tiene sentido que ese sea el enfoque y la jugada, considerando que Valve definitivamente pudo haber empujado un poco más las especificaciones si hubiera querido.

Sin embargo, todavía no tenemos ninguna pista real sobre cuál podría ser el precio. La esperanza general es algo como una PC de $499 USD (en Estados Unidos) —aunque algunos son más optimistas—, pero el costo final podría verse afectado por algunos vientos poco favorables en el mercado de componentes. Esas fuerzas del mercado están elevando el precio de la memoria, lo que significa RAM y SSD más caros, lo que podría complicar el precio final cuando llegue el momento de producir la Steam Machine.

Valve, por supuesto, debe tener en mente que la Steam Machine tendrá que responder a la pregunta: “¿por qué debería comprar esto y no un PS5 o un Xbox?”, considerando el costo relativo de estas consolas pensadas para la sala. Aunque, cuando se trata del precio de los juegos, Steam tiene muchos juegos baratos (y ventas enormes), además de una gran biblioteca de títulos indie de calidad —todo lo cual podría ser un punto de venta muy tentador para jugadores más casuales, nuevamente.

