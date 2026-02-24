Crimson Desert contará con FSR Redstone de AMD y DLSS 4 de Nvidia, pero es posible que ni siquiera los necesitemos

Crimson Desert contará con FSR Redstone de AMD y DLSS 4 de Nvidia

La regeneración de rayos de Redstone también estará disponible

El juego de mundo abierto se está optimizando para ejecutarse de forma nativa, con la ampliación como una consideración secundaria.

Pearl Abyss está trabajando diligentemente para perfeccionar Crimson Desert, asegurando que la aventura de acción de mundo abierto funcione de manera óptima para jugadores de PC y consola antes de su fecha de lanzamiento el 19 de marzo, y eso ahora incluye compatibilidad con FSR Redstone.

Según informa VideoCardz , FSR Redstone de AMD estará disponible en Crimson Desert en el lanzamiento para usuarios de GPU RDNA 4, lo que ofrece un rendimiento y una calidad de imagen mejorados mediante el escalado. El juego también será compatible con FSR Ray Regeneration, otra parte del paquete Redstone diseñada para mejorar los detalles dl trazado de rayos en el juego.

Si bien Crimson Desert es un juego FSR Redstone, vale la pena señalar que DLSS 4 de Nvidia también estará disponible en el lanzamiento.

Sin embargo, Pearl Abyss ha dejado claro que no está optimizando el juego con el escalado en mente, sino que el desarrollador se centra en la ejecución nativa, como señaló el director de relaciones públicas, Will Powers. En otras palabras, Pearl Abyss no depende del escalado para un buen rendimiento, sino que considera las herramientas de escalado como bonificaciones una vez completada la optimización básica del juego a resolución nativa.

Es innegable la ventaja de escalar mediante FSR o DLSS, ya que suele ser práctico para hardware de gama baja, pero tener un juego optimizado sin usar ninguno de ellos es una gran noticia para todos. Y, francamente, es una buena señal que Crimson Desert funcione bien tanto en consola como en PC.

Digital Foundry observó previamente que Crimson Desert funcionaba a una resolución nativa de 4K, aparentemente a entre 40 y 50 fps, con una GPU Radeon RX 9070 XT en el CES 2026 , supuestamente en una versión anterior del juego. Si nos basamos en esto, el rendimiento debería ser excepcional.

Todo es posible gracias al motor BlackSpace

(Image credit: Pearl Abyss)

Pearl Abyss quería construir su propio motor propietario para un juego como Crimson Desert , y su alto nivel de detalle en aspectos como la distancia de dibujado y el ciclo climático solo es posible gracias a ese BlackSpace Engine.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Will Powers reiteró esto y destacó que Crimson Desert no podría ejecutarse en Unreal Engine 5, considerando la profundidad y el detalle incluidos en los gráficos. El hecho de que Pearl Abyss se centre en la optimización nativa de la velocidad de fotogramas es una gran declaración.

Todavía no hay información oficial sobre los objetivos de rendimiento para PC o consola, pero hasta ahora todo el marketing suena muy prometedor.

La prueba estará en el juego real, por supuesto, pero tengo el presentimiento de que podríamos estar viendo un título bien optimizado en el lanzamiento, y eso no sucede muy a menudo.