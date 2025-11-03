Battlefield 6 tiene un problema de trampas, y su sistema antitrampas también está impidiendo la compatibilidad con SteamOS

Los usuarios de los foros de EA han expresado su frustración por los tramposos en Battlefield 6.

Se supone que el sistema antitrampas Javelin de EA evita las trampas a costa de la compatibilidad con Linux.

Los sistemas antitrampas a nivel del núcleo pueden estar resultando más negativos que positivos para los jugadores.

Sin duda, Battlefield ha sido un gran lanzamiento de EA desde su llegada el pasado 10 de octubre, incluso ha mantenido un número de jugadores relativamente estable y alto, además el modo battle royale, Redsec ha logrado un incremento en su éxito. Sin embargo, es posible que algunos jugadores hayan notado comportamientos preocupantes por parte de otros usuarios durante el juego.

Según los usuarios de los foros de EA, numerosos jugadores de Battlefield 6 han pasado desapercibidos por hacer trampa a pesar del sistema antitrampas EA Javelin, creado para evitar herramientas como el aimbot o las ayudas de puntería mejoradas. Aunque EA ha expulsado de forma permanente a los jugadores que han sido descubiertos utilizando Cronus Zen (una de las herramientas de ayuda a la puntería), esto no ha impedido que los usuarios encuentren formas de hacer trampa.

Puedo dar fe de las afirmaciones realizadas en los foros de EA aquí y en otro foro de la comunidad de Steam, ya que he detectado tramposos en varias salas de Battlefield 6 que utilizan aimbots suaves o entrenadores de trampas que otorgan ventajas como granadas infinitas o ausencia de retroceso de las armas, y por si eso no fuera suficiente prueba, muchos usuarios presumen de ello en el chat de texto.

Los intentos de hacer trampa fueron frecuentes en la beta, y EA afirmó que detectó y evitó con éxito 330 000 intentos de «hacer trampa o manipular los controles antitrampas», pero eso no impidió que algunos eludieran el sistema.

Estos intentos siguen produciéndose, y muchos están teniendo éxito, lo que plantea la cuestión de si el sistema antitrampas Javelin es más un castigo para los jugadores genuinos o un beneficio para detener las trampas.

(Image credit: EA)

Uno de los mayores problemas es que el sistema antitrampas a nivel del núcleo Javelin de EA requiere que Secure Boot esté habilitado, lo que puede causar complicaciones con las configuraciones de escritorio de arranque dual (que implican el registro de nuevas claves Secure Boot). Dado que EA no adaptará su sistema antitrampas para que funcione en Linux, los usuarios de SteamOS no podrán jugar a Battlefield 6.

Dado que los tramposos siguen activos, este sistema antitrampas a nivel del núcleo parece una medida innecesaria y extrema para evitar las trampas, y que está frenando un posible aumento del número de jugadores con Linux en la cola. De todos modos, el sistema antitrampas en sí no cubre exactamente todas las bases.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Cabe mencionar que, además de la compatibilidad con SteamOS, el sistema anti-trampas a nivel del núcleo introduce importantes riesgos de seguridad; requiere acceso al Ring 0, el aspecto central de un sistema operativo, y si se elude, puede dar lugar a todo tipo de violaciones y piraterías desagradables que nadie desea.

Las críticas similares de los jugadores se aplican al sistema anti-trampas Ricochet de Activision para Call of Duty, una franquicia que podría decirse que lo tiene mucho peor que Battlefield en términos de tramposos (especialmente en las versiones más recientes).

Quizás lo que editoras como EA y Activision deben aceptar es que, en esencia, no hay forma de detener por completo a los tramposos en los juegos multijugador, por lo que los sistemas antitrampas a nivel del núcleo probablemente no sean la solución. Existen medidas alternativas que implican la verificación de cuentas a través de números de teléfono móvil (lo que a algunos puede no gustarles) o sistemas antitrampas a nivel de servidor que son mucho menos problemáticos que los que se utilizan en Battlefield 6 y Call of Duty. Esperemos que dichas alternativas se tengan en cuenta en el futuro.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.