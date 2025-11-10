Parece que el nuevo Mass Effect sí incluirá opciones de romance, según la actualización de EA sobre la próxima entrega de la saga para el N7 Day

EA compartió una actualización sobre el nuevo juego de Mass Effect .

Esta publicación se enmarca dentro de las celebraciones del Día N7 (Día de Mass Effect ).

Se mencionan los romances como parte del nuevo proyecto, y que BioWare ahora está "centrado exclusivamente" en el próximo Mass Effect.

EA ha compartió novedades sobre el próximo título de Mass Effect en una publicación de blog con motivo del Día N7. Este día se celebra el 7 de noviembre de cada año y es, esencialmente, el Día de Mass Effect . Generalmente, se comparten actualizaciones relacionadas con la saga, ya sean juegos u otros proyectos.

En su última publicación del blog N7 Day, el productor ejecutivo de Mass Effect, Mike Gamble, reafirma que el próximo juego de Mass Effect sigue en desarrollo. La publicación detalla además en qué se centra el equipo:

"Tenemos un universo enorme que explorar, muchas características que desarrollar y muchos romances que descubrir. Estamos entusiasmados con lo que estamos creando y les prometemos que, cuando estemos listos, será muy divertido mostrárselo."

Aunque era poco probable que fuera lo contrario, el próximo juego de Mass Effect incluirá romances como mecánica principal. Este ha sido un elemento central de la saga que se ha consolidado a lo largo de los años, así que es estupendo tener la confirmación de que la próxima entrega no será diferente.

To all #MassEffect fans across the galaxy, happy #N7Day 💫 A brief transmission awaits from Executive Producer @GambleMike: https://t.co/RWTCFetbBP pic.twitter.com/2ab7O0DCzQNovember 7, 2025

Otro dato interesante revelado en la entrada del blog mencionada es que BioWare ahora está "centrado exclusivamente en Mass Effect ". Esperemos que esto signifique que los fans no tendrán que esperar mucho para la próxima entrega de esta saga de rol y ciencia ficción. La última entrega principal, Mass Effect: Andromeda, se lanzó en 2017, así que ya ha pasado bastante tiempo desde que pudimos explorar el universo de la serie.

Mientras todos esperamos el nuevo juego de Mass Effect , se está preparando una serie de televisión en colaboración con Amazon:

"La serie explorará una historia completamente nueva dentro de la línea temporal del universo, y estará ambientada después de la trilogía original."

Este mes habrá varias colaboraciones con juegos como Skate , No Man's Sky y Apex Legends para que los jugadores puedan disfrutarlas y celebrar el Día N7 por todo lo alto. Consulta las redes sociales de cada juego para obtener más información.