Parece broma, pero no lo es: The Primals de Final Fantasy XIV estará en Download Festival 2026

The Primals, la banda interna de Final Fantasy XIV, participará en el Download Festival 2026 en el Reino Unido.

La banda interpretará versiones en vivo de temas de Final Fantasy XIV Online.

El festival se celebrará en Donington Park del 12 al 14 de junio de 2026.

Si estás en el Reino Unido y juegas a Final Fantasy 14 Online tan religiosamente como yo, quizá te interese hacerte con una entrada para el Download Festival de este año.

Y es que la banda de rock del juego, The Primals, actuará en el popular festival de metal de Donington Park el viernes 12 de junio, en el escenario Dogtooth.

"La actuación en el Download Festival de 2026 supone la primera vez que la banda ofrece un concierto independiente fuera de Asia o de los esperados eventos Global Fan Festival que se celebran en todo el mundo", se lee en un comunicado de prensa de Square Enix.

"The Primals, que se unirá a los libros de historia junto a algunos de los artistas más emblemáticos del mundo del rock y el metal, aportará su energía característica, su variedad musical y un espectáculo sin precedentes en el festival. ¡Es un evento que no te puedes perder!".

THE PRIMALS x Download Festival 2026! - YouTube Watch On

Puede parecer un poco extraño si no estás familiarizado con The Primals o con la obra del compositor Masayoshi Soken. La verdad es que Final Fantasy 14 Online no es ajeno al rock y al metal. Varias de las canciones favoritas de los fans pertenecen a este género, como "eScape", "Rise" y, más recientemente, "Everything Burns".

En los últimos años, el juego también ha contado con la participación de varios músicos invitados, como Chrissy Costanza de Against the Current, Sam Carter de Architects y Tom Morello de Rage Against the Machine.

Teniendo todo esto en cuenta, no es tan extraño que The Primals se encuentren en un gran festival de metal como Download. Y oye, Architects y Tom Morello también actuarán este año...

