"Para una empresa tan grande como Sega, trabajar con un pequeño desarrollador independiente como nosotros supone un riesgo" - El presidente de Pico Park habla sobre la "presión" de colaborar con una empresa tan grande

El presidente de Pico Park, Shintarou Shimazu, afirma que hubo "presiones" para crear Sonic Pico Park.

Dice que probablemente a Sega le pareció "arriesgado" trabajar con una empresa independiente.

Shimazu agrega que cree que "incluso se necesitó algo de valor".

El presidente de Pico Park, Shintarou Shimazu, ha hablado sobre la presión que supuso hacerse cargo de la querida franquicia de Sonic de Sega para crear su juego independiente de crossover, Sonic Pico Park.

En una entrevista con TechRadar Gaming en el Summer Game Fest 2026, tras el anuncio oficial del juego, Shimazu explicó que parecía «arriesgado» que una pequeña empresa independiente se hiciera cargo de una propiedad intelectual tan grande, e incluso que Sega aceptara.

Shimazu continuó diciendo: «Sería mentira decir que no hay presión al asumir esta gran propiedad intelectual de una corporación tan grande», pero trabajar con el director del juego, Shunsuke Miyake, facilitó el proceso porque él y Miyake tienen edades similares y, de niños, jugaban a juegos muy parecidos a Sonic y crecieron con la propiedad intelectual.

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""Es un riesgo para una empresa tan grande como Sega trabajar con un pequeño desarrollador independiente como nosotros", dijo Shimazu. "Estoy seguro de que incluso a Sega le tomó algo de valor decir: “Les vamos a dar nuestro personaje y esperamos que hagan un gran trabajo”.

"Pero lo que realmente ayudó fue poder trabajar con el señor Iizuka [Takashi Iizuka, jefe de Sonic Team] y decirle: “No estás haciendo un juego de Sonic the Hedgehog, estás haciendo un juego de Pico Park, y necesitamos que Sonic esté ahí dentro para que sea como Sonic, pero que también sea una experiencia de Pico Park, así que ve y crea un personaje realmente divertido, haz un juego divertido y usa a Sonic para lograr esa gran experiencia"".

El lanzamiento de Sonic Pico Park está previsto para este año. En la misma entrevista, Shimazu confirmó que los jugadores "no necesitan ser súper fanáticos para disfrutar de este juego".

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