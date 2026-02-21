Para celebrar el 40 aniversario de The Legend of Zelda, me voy a dar un capricho con algunos de los mejores productos y juegos que ofrece la franquicia
¡Es peligroso ir solo! Toma esto
En mi época como superfan de The Legend of Zelda, también he acumulado (léase: atesorado) una colección vergonzosamente extensa de artículos de Zelda. Desde tarjeteros para juegos hasta peluches, llaveros y mandos, lo tengo todo.
Ahora, con el 40.º aniversario de la franquicia a la vuelta de la esquina, estoy buscando los mejores juegos, productos y hardware para añadir a mi colección, y no hay mejor momento que este para celebrar todo lo que hace que la franquicia Zelda sea tan genial.
A continuación, encontrarás los mejores juegos, accesorios y artículos de colección de Zelda para Nintendo Switch 2, muchos de los cuales poseo personalmente o he regalado a amigos, para que los añadas a tu propio santuario de Zelda. ¡Feliz compra!
Desde que tenía cuatro años, he tenido una auténtica obsesión por todo lo relacionado con The Legend of Zelda, ya que crecí viendo a mi papá intentar (en vano) superar innumerables templos acuáticos, derrotar a diversas manifestaciones de Ganon y encontrarse con muchos personajes extravagantes por el camino. Ahora soy un adulto de verdad con dinero de adulto, que en general elijo gastar en productos como (e incluyendo) los que se muestran a continuación.
8 de los mejores juegos de The Legend of Zelda (Nintendo Switch, Switch 2 y más)
14 de los mejores accesorios para juegos de The Legend of Zelda
Las 9 mejores piezas de exposición de The Legend of Zelda
3 de las mejores prendas de vestir de The Legend of Zelda
6 de los mejores juguetes y juegos de mesa de The Legend of Zelda
