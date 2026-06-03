Olvídate de Wolverine y God of War Laufey: he jugado la demo de State of Play de Onimusha, con sus combates a espada, y creo que podría ser el éxito sorpresa de 2026

El sector de los videojuegos ha tenido un comienzo increíblemente fuerte en 2026, con Pearl Abyss presentando una épica aventura de acción de mundo abierto en *Crimson Desert*, IO Interactive sorprendiendo a los fans con su impresionante *007 First Light* y Capcom causando sensación con *Resident Evil Requiem*.

Como era de esperarse, Capcom vuelve a ser el centro de atención, y esta vez es por el nuevo tráiler de Onimusha: Way of the Sword que apareció en el reciente PlayStation State of Play de Sony. No solo pudimos ver algunas secuencias nuevas, emocionantes e intensas que esperamos con ansias para cuando llegue el juego completo, sino que ya se confirmó la fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2026.

Eso no es todo, ya que Capcom volvió a deleitar a sus fans con un lanzamiento sorpresa de la demo de Onimusha; la he jugado durante 2 horas y estoy totalmente convencido de que podríamos tener entre manos uno de los mejores juegos de lucha con espadas de la historia, y un posible candidato al Juego del Año en un año que ya está absolutamente repleto de títulos de gran envergadura.

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Las animaciones de Capcom son de otro mundo

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Capcom) (Crédito de la imagen: Capcom)

Lo primero es lo primero: la demo de *Onimusha: Way of the Sword* cuenta con una de las mejores animaciones de combate que he visto en cualquier juego.

Cada movimiento, cada pequeño detalle o cada gesto del protagonista principal del juego, Miyamoto Musashi, rebosa personalidad.

Si el jugador acaba de acabar con un enemigo, Musashi a veces limpiará su espada con desequilibrio o con indiferencia, buscando un desafío mayor. Esa misma personalidad elegante pero relajada está presente en los enfrentamientos con espadas del juego.

La mejor manera en que puedo describirlo es compararlo con lo que Sekiro: Shadows Die Twice, de From Software, ofrecía en términos de sonido, imágenes y el peso que le da al combate. Cada ataque, parada o bloqueo mientras controlas a Musashi se siente impactante, y Capcom parece haber dado en el clavo con el enfoque lento y deliberado del combate, tal como lo haría un samurái en la batalla.

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Capcom no pide a los jugadores que se lancen al combate a toda velocidad en Onimusha, aunque pueden hacerlo si así lo prefieren. En cambio, esta breve muestra del juego demuestra que este alcanza su máximo potencial cuando te enfrentas a los enemigos de a uno, creando ese ritmo especial de altibajos que muy pocos juegos han logrado capturar antes.

Afortunadamente, este no es un juego de Souls, así que aquellos que no estén contentos con jefes extremadamente difíciles o con la ausencia de niveles de dificultad no encontrarán ninguno de esos problemas aquí. De hecho, hay algunos aspectos en los que los encuentros con enemigos estándar se sienten un poco demasiado fáciles en la dificultad más alta, pero es muy probable que sea porque se trata de una demo, y una que muestra las etapas muy tempranas del juego.

Con el lanzamiento de Marvel's Wolverine previsto para septiembre y la fecha de lanzamiento de God of War Laufey aún en el aire, 2026 se perfila como el mejor año para los videojuegos en décadas, y Onimusha: Way of the Sword de Capcom parece destinado a ser una parte importante de ello, compitiendo contra algunas de las propiedades intelectuales más importantes este otoño.

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