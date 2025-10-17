Octopath Traveler 0: venganza, renacimiento y HD-2D revelados en exclusiva por sus creadores

Este 4 de diciembre de 2025, Square Enix nos regresa al punto de partida de su aclamada saga con Octopath Traveler 0, una precuela que aterriza en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Windows y Steam (no hay excusa para que no lo jueges). En esta entrega, encarnarás a un protagonista personalizable que, tras la destrucción de su pueblo natal, jura venganza contra tres misteriosos “Masters” que controlan Orsterra: Herminia, la bruja avariciosa; Tytos, el “héroe” tirano; y Auguste, el dramaturgo que sacia su arte con el caos ajeno.

Más allá de la estética HD-2D y el regreso al encanto retro de la serie, Octopath Traveler 0 introduce un sistema de combate renovado. Podrás formar un grupo de hasta ocho compañeros divididos en línea frontal y trasera, intercambiar y dominar habilidades especiales (“Action Skills”) y desencadenar poderosas Técnicas Definitivas al llenar su medidor. A esto se suma la reconstrucción de la ciudad de Wishvale: edifica granjas, cocinas, tiendas e incluso un Museo y una Arena de Monstruos para explotar cada rincón de tu viaje.

Con ocho oficios a tu disposición (Guerrero, Mercader, Ladrón, Boticario, Cazador, Clérigo, Erudito y Bailarín), Octopath Traveler 0 no solo reinventa la rueda, sino que te invita a trazar tu propia ruta en un mundo donde cada elección define tu regreso a casa. Prepárate para redescubrir Orsterra desde el origen de todo.

Los desarrolladores revelaron datos y características importantes

(Image credit: Square Enix)

Jorge Sánchez, editor de Geekzilla.tech, conversó en exclusiva con el productor Hirohito Suzuki y el director Yasuhiro Kidera para conocer a fondo la esencia de este RPG que promete conquistar viejos y nuevos fans.

Octopath Traveler 0 recupera la icónica estética HD-2D que definió a sus antecesores, pero la adopta como un puente entre la nostalgia y la frescura. “Cuando se trata específicamente de la estética y el estilo HD-2D en general, creo que… logra un equilibrio entre la nostalgia, como algo fresco y nuevo”, explica Suzuki. Para ambos, esta mezcla es clave para atraer a quienes crecieron con los clásicos de Square Enix y a una audiencia contemporánea.

La influencia de títulos como Saga Frontier y las primeras entregas de Octopath queda patente en su diseño de combate. Kidera admite que destinaron un gran esfuerzo en experimentar con mecánicas de batalla: “También fui influenciado por muchos de los títulos anteriores… especialmente cuando se trataba de mecánicas de batalla.” Por primera vez, el juego permite configurar una party de ocho personajes en líneas frontal y trasera, y las “Action Skills” —habilidades que aprenden unos personajes y enseñan a otros— aportan una capa estratégica inédita.

El concepto del cero, plasmado en el propio título, refuerza la idea de comenzar un ciclo desde cero. Tras la devastación de Wishvale en un evento catastrófico, los jugadores no solo emprenden una ruta de venganza contra tres “Masters” que oprimen Orsterra, sino que reconstruyen su aldea: granjas, cocinas, tiendas, un museo e incluso una arena de monstruos emergen de las ruinas. “Es una precuela del primer Octopath Traveler y explora el inicio de todo”, añade Suzuki.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Octopath Traveler 0 también juega con la dualidad del viaje del héroe. Lejos de abandonar su hogar para siempre, el protagonista alterna entre la búsqueda de justicia y la reconstrucción de su vida anterior. “El protagonista se embarca en una aventura, pero también es cierto que tiene un lugar al que regresar… representamos ambas facetas de ese viaje”, detalla Suzuki, subrayando la profundidad emocional que define a esta entrega.

Para cerrar, Suzuki envía un saludo especial al público mexicano, apasionado por los RPG de estética retro: “Me hace muy feliz que tantos jugadores mexicanos disfruten las historias y RPGs que lanzamos en Square Enix… Octopath Traveler 0 es un título único.” Con sus ocho oficios, su combate táctico y una narrativa que fusiona venganza y esperanza, Octopath Traveler 0 se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de fin de año.