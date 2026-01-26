Ocho formas en las que Sony podría hacer que una nueva versión del PlayStation Portal sea aún mejor

El PlayStation Portal realmente ha cobrado importancia con la actualización de fines de 2024 que permite por completo la transmisión en la nube (para los suscriptores de PlayStation Plus Premium), pero ha tenido una base de fanáticos muy dedicada desde que se reveló.

Incluso como un nuevo dispositivo portátil enfocado en el uso remoto a fines de 2023, estaba completamente involucrado en el dispositivo y no podía esperar para probar, revisar y adoptar completamente el Portal y hacerlo parte de mi configuración.

Aquí les presentamos nuestra lista deseos para una PlayStation Portal 2, a falta de un término mejor. Esta lista mantiene el juego remoto y la creciente capacidad de transmisión en la nube como elementos clave de una Portal de nueva generación (no nos adentramos en el terreno de las consolas portátiles con reproducción nativa) y destaca algunas características que creo que podrían mejorarla considerablemente.

¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué te gustaría ver en un segundo PlayStation Portal?

Aumentar la potencia con una batería nueva y carga rápida

(Image credit: Future)

Después de lidiar con las limitaciones de los tiempos de carga actuales del Portal y la capacidad de la batería durante las vacaciones de fines del año pasado , esto tenía que ser lo primero en mi lista.

Creo que probablemente se podría salir adelante con una batería de capacidad similar en un nuevo modelo, pero simplemente tiene que tener una carga más rápida para permitir que personas como yo sepan que su Portal estará completamente cargado y listo para funcionar en un tiempo súper rápido, en lugar de tener que planificar sesiones de carga prolongadas.

Sin embargo, dicho esto, es probable que con una cosa venga la otra, así que una batería más grande también sería bienvenida. Aunque siempre parece que tengo suficiente para mis sesiones de juego, aumentar aún más el límite sería positivo. Además, hay otras cosas en esta lista que aumentarán la demanda de la batería, así que también sería sensato en ese sentido.

Una nueva pantalla para que los juegos brillen

(Image credit: Future)

Una pantalla mejorada es algo que la comunidad de Portal siempre menciona cuando surge la idea de un nuevo modelo.

Me abstendré de exigir directamente una pantalla OLED (la demanda de batería podría ser enorme, incluso si la batería también recibiera un impulso), pero incluso algo similar a la Vivid LCD del Switch 2 sería bienvenido.

La pantalla portátil mejorada de Nintendo ha demostrado que las consolas portátiles 1080p de hoy en día no necesitan pasar directamente a los paneles OLED para mejorar. Y esa mejora es tangible en más de un sentido: los juegos se ven mejor, sin duda, con mejor calidad de imagen, colores más vivos y contrastes más definidos, pero también cuenta con una mayor frecuencia de actualización, lo que permite velocidades de fotogramas más altas.

Incorporar audio Bluetooth

(Image credit: Peter Hoffmann)

Otra de las características más solicitadas por la comunidad en futuras actualizaciones de este modelo o de un nuevo Portal es la inclusión de emparejamiento Bluetooth para auriculares o cascos.

Podemos entender por qué Sony quería limitar las conexiones inalámbricas a su propio sistema propietario, PlayStation Link, pero por otra parte todavía se piensa que la decisión es un poco mezquina y básicamente innecesaria: dejar que la gente use sus propias soluciones de audio, que probablemente incluirían también muchos productos de Sony y PlayStation.

Con la gente ya gastando en el propio Portal, y quizás incluso en la versión premium de PS Plus, resulta un poco tacaño eliminar las posibilidades de audio. De todas formas, los fans han encontrado soluciones con adaptadores Bluetooth de terceros, aunque yo prefiero usar mis auriculares Pulse Explore con el Portal. Sin embargo, la compatibilidad oficial con Bluetooth sería una gran ventaja para un futuro Portal 2.

Aumentar la conexión Wi-Fi

(Image credit: Netgear)

Dado que gran parte de la funcionalidad del Portal depende de factores externos como la conexión a internet, parece sensato que un nuevo modelo incorpore la mejor opción posible. Esto garantizaría que cualquier Portal 2 esté perfectamente equipado para ofrecer la conexión a internet más potente y estable, sin importar cuán cercana sea la conexión a internet externa mínima de Sony.

Por lo tanto, mejorar el hardware Wi-Fi 5 integrado del Portal actual a al menos Wi-Fi 6, pero preferiblemente Wi-Fi 7, en cualquier modelo más nuevo sería una actualización bienvenida.

Insertar algunos controles más intuitivos

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

La mayor mejora que nos gustaría ver en la parte frontal de botones y controles es un mejor reemplazo para el panel táctil del DualSense. Siendo sincero, nunca he tenido un gran problema al tocar dos veces la pantalla táctil del Portal, pero aun así no se siente elegante ni funciona al 100% del tiempo.

Un botón dedicado bien ubicado, que incluso podría tener tecnología táctil como el botón de la cámara del iPhone de Apple, y que pudiera usarse para cosas como deslizar hacia arriba en el panel táctil, sería excelente. En mi opinión, el Portal tal como está ahora tiene espacio para algo así, pero claro, yo no diseño estas cosas...

Por otra parte, me gustaría ver una renovación de los botones de encendido, volumen y PS Link en la parte superior del Portal actual. Funcionan bien, pero sería genial si fueran más fáciles de alcanzar y más fáciles de usar.

De hecho, ya que estoy deseando que suceda algo, añadir microinterruptores en cada botón frontal y superior correspondiente, y actualizar los joysticks con tecnología de efecto Hall o la nueva tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), como la que vemos en algunos mandos premium de PS5, sería la guinda del pastel. Aunque no me haría ilusiones, ya que no la vemos en ningún mando DualSense de Sony.

Integraciones de menú más fluidas

(Image credit: Sony/PlayStation)

Aquí tiene más que ver con el software que con el hardware, y si bien la actualización de fines de 2024 le dio a los menús y la interfaz una revisión bienvenida , hay algo que no está del todo bien con la integración actual de ciertas funciones y notificaciones de PS5 en el Portal en este momento, especialmente cuando se transmiten juegos en la nube.

Los trofeos son un buen ejemplo de esto, ya que cuando gano uno mientras hago streaming en la nube, solo veo una notificación de "¡Trofeo de plata conseguido!", en lugar de la típica combinación de gráficos y descripción que todos conocemos y adoramos. Parece que necesita mejorarse.

También sería genial si pudiéramos reorganizar funciones como las configuraciones de grupo y otros controles básicos similares, para que estuvieran "más a mano" en ambos modos, lo que haría más fácil cambiar las configuraciones durante la transmisión, sin tener que volver a las configuraciones abiertas de la PS5 cuando se juega de forma remota.

Accesorios oficiales

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Otro que está menos relacionado con el hardware o el software integrado, pero definitivamente hay una oportunidad con un nuevo Portal para que Sony aproveche la oportunidad de adornarlo por completo con accesorios y novedades oficiales.

Los candidatos obvios son los protectores de pantalla y estuches de transporte oficiales, fabricados con medidas precisas y estándares rigurosos para garantizar la protección de tu Portal cuando lo llevas de viaje, pero también con suficiente espacio de almacenamiento para los auriculares complementarios, por supuesto.

También lo haría con los grips y fundas para joysticks oficiales , que me encanta usar en otros lugares, dado que el Portal, aunque está basado en un DualSense, no tiene exactamente las mismas medidas ni detalles para que los accesorios sean intercambiables. Como alguien que se beneficia mucho de estos, me encantaría tener artículos oficiales como estos.

Lleva la transmisión en la nube a más niveles de PS Plus

(Image credit: Sony)

Nuevamente, esto no es algo que esté estrictamente ligado al dispositivo en sí, pero abrir la capacidad de transmisión en la nube a una gran cantidad de jugadores sería una excelente manera de lanzar un nuevo Portal, ¿no es así?

Me encantaría ver la cantidad de miembros en cada nivel de suscripción, pero supongo que Premium puede tener la membresía más pequeña y, a pesar de que la gente paga más por el nivel superior por el placer de la transmisión en la nube, si Sony abriera esta función incluso al nivel Extra, habría una gran cantidad de personas adoptando el Portal, apostaría.

Como extensión de esto, si la capacidad de transmitir mis propios juegos pudiera extenderse al mismo tiempo para incluir literalmente todos mis propios juegos, eso también sería fantástico.