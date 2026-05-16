NVIDIA lleva Subnautica 2 a GeForce NOW junto con 11 nuevos juegos

GeForce NOW recibe 11 nuevos juegos encabezados por Subnautica 2
Subnautica 2 ya está disponible en GeForce NOW, pero eso no es todo, así que no te pierdas los detalles a continuación.
Esto es solo un paso a la incorporación de 11 nuevos juegos al servicio, junto con un evento de recompensas de tiempo limitado de HITMAN: World of Assassination repleto de equipamiento desbloqueable, disponible hasta el 15 de junio. Además, un crossover especial trae de vuelta a Le Chiffre, de Casino Royale, a HITMAN: los jugadores pueden participar gratis hasta el 25 de mayo y ganar una recompensa que podrán usar en 007 First Light cuando se lance.
Además, Forza Horizon 6 está a punto de arrancar con acceso anticipado a partir del 14 de mayo para los jugadores que compren la Edición Premium en Steam o el Paquete de Actualización Premium en Game Pass, que se puede jugar en streaming en GeForce NOW sin tiempos de descarga que te impidan entrar al juego en la nube.
Echa un vistazo a la lista completa de las novedades de esta semana:
- Battlestar Galactica: Scattered Hopes (Nuevo lanzamiento en Steam, 11 de Mayo)
- Outbound (Nuevo lanzamiento en Steam, 11 de Mayo)
- Directive 8020 (Nuevo lanzamiento en Steam, 12 de Mayo)
- Subnautica 2 (Nuevo lanzamiento en Steam, Epic Games Store y Xbox, disponible en Game Pass, 14 de Mayo)
- Blades of Fire (Nuevo lanzamiento en Steam, 14 de Mayo)
- Forza Horizon 6 (Nuevo lanzamiento en Steam and Xbox, disponible en Game Pass, 14 de Mayo)
- Disco Elysium (Xbox, disponible en Game Pass)
- Oddsparks: An Automation Adventure (Epic Games Store)
- Planet Coaster 2 (Epic Games Store)
- Sudden Strike 5 (Steam)
- Super Battle Golf (Steam)
