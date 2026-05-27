NVIDIA lleva DLSS 4.5 a 007 First Light, Helldivers 2 y más juegos

Es hora de ponerte en los "zapatos" de James Bond en el esperado 007 First Light, pero no de cualquier forma, pues incluye DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation.

Pero esa no es la única sorpresa de NVIDIA, ya que también ha lanzado un nuevo GeForce Game Ready Driver que optimiza tu sistema para el tan esperado 007 First Light.

Además, World of Tanks: HEAT, un nuevo juego gratuito de acción PvP con tanques y héroes, se lanzó hoy mismo con soporte para DLSS. Mañana, Starminer entra en acceso anticipado con DLSS y Ray Tracing, mientras que Helldivers 2 añade soporte para DLSS 4.5 Super Resolution y NVIDIA Reflex.

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Aquí les presentamos un análisis más detallado de los juegos nuevos y próximos que integran tecnologías RTX:

007 First Light : En 007 First Light , acompaña a James Bond como un joven, ingenioso y a veces temerario recluta en el programa de entrenamiento del MI6, y descubre una historia de origen reinventada del espía más famoso del mundo. Este juego de acción y aventura en tercera persona incorpora la jugabilidad de sigilo característica de IO Interactive con la acción explosiva de James Bond. 007 First Light se lanza con una tasa de fotogramas sin límite y compatibilidad nativa con NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation, lo que mejora la calidad de imagen para todos los jugadores de GeForce RTX y maximiza el rendimiento para los jugadores de GeForce RTX Serie 50. El Path Tracing y la DLSS Ray Reconstruction mejorarán aún más la inmersión y el detalle en el verano de 2026. Además, si tu sistema no está preparado para 007 First Light en su máximo esplendor, obtén una actualización definitiva lista para la misión con nuestro nuevo bundle 007 First Light GeForce RTX Serie 50 . Si estás fuera de casa y no tienes tu PC o portátil GeForce RTX, o simplemente no tienes un sistema GeForce RTX, aún puedes jugar a 007 First Light con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation mediante transmisión desde la nube en múltiples dispositivos con una Membresía Ultimate de GeForce NOW.

: En , acompaña a James Bond como un joven, ingenioso y a veces temerario recluta en el programa de entrenamiento del MI6, y descubre una historia de origen reinventada del espía más famoso del mundo. Este juego de acción y aventura en tercera persona incorpora la jugabilidad de sigilo característica de IO Interactive con la acción explosiva de James Bond. 007 First Light se lanza con una tasa de fotogramas sin límite y compatibilidad nativa con NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation, lo que mejora la calidad de imagen para todos los jugadores de GeForce RTX y maximiza el rendimiento para los jugadores de GeForce RTX Serie 50. El Path Tracing y la DLSS Ray Reconstruction mejorarán aún más la inmersión y el detalle en el verano de 2026. Además, si tu sistema no está preparado para 007 First Light en su máximo esplendor, obtén una actualización definitiva lista para la misión con nuestro nuevo . Si estás fuera de casa y no tienes tu PC o portátil GeForce RTX, o simplemente no tienes un sistema GeForce RTX, aún puedes jugar a 007 First Light con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation mediante transmisión desde la nube con una Membresía Ultimate de GeForce NOW. World of Tanks: HEAT : Este juego gratuito de disparos con vehículos PvP 5v5 y 10v10 está repleto de combates explosivos y acción sin parar. En una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, marcada por el rápido progreso científico y la cooperación global, las maravillas tecnológicas de la humanidad se han convertido en puntos críticos estratégicos en un conflicto mundial en escalada. Los agentes de élite responden al llamado. World of Tanks: HEAT se lanzó hoy en múltiples plataformas y tiendas. Los jugadores de GeForce RTX pueden acelerar y mejorar su experiencia con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation. Además, NVIDIA Reflex reducirá la latencia del PC, haciendo que el juego de acción multijugador sea aún más receptivo y divertido.

: Este juego gratuito de disparos con vehículos PvP 5v5 y 10v10 está repleto de combates explosivos y acción sin parar. En una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, marcada por el rápido progreso científico y la cooperación global, las maravillas tecnológicas de la humanidad se han convertido en puntos críticos estratégicos en un conflicto mundial en escalada. Los agentes de élite responden al llamado. World of Tanks: HEAT se lanzó hoy en múltiples plataformas y tiendas. Los jugadores de GeForce RTX pueden acelerar y mejorar su experiencia con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation. Además, NVIDIA Reflex reducirá la latencia del PC, haciendo que el juego de acción multijugador sea aún más receptivo y divertido. Starminer : Diseña y construye una flota minera interestelar para extraer los valiosos minerales del espacio y venderlos con grandes ganancias en Starminer , el simulador espacial de CoolAndGoodGames. Starminer se lanza en acceso anticipado mañana, 27 de mayo, con soporte para DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, que aceleran los reflejos, la oclusión ambiental y las sombras con trazado de rayos. A través de la NVIDIA app , actualiza a DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation para obtener una calidad de imagen aún mejor y una mayor velocidad de fotogramas en las GPU GeForce RTX Serie 50.

: Diseña y construye una flota minera interestelar para extraer los valiosos minerales del espacio y venderlos con grandes ganancias en , el simulador espacial de CoolAndGoodGames. Starminer se lanza en acceso anticipado mañana, 27 de mayo, con soporte para DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, que aceleran los reflejos, la oclusión ambiental y las sombras con trazado de rayos. A través de la , actualiza a DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation para obtener una calidad de imagen aún mejor y una mayor velocidad de fotogramas en las GPU GeForce RTX Serie 50. Helldivers 2 : Une fuerzas con hasta tres amigos y siembra el caos en una plaga alienígena que amenaza la seguridad de tu planeta natal, Super Earth, en Helldivers 2 , el popular juego de disparos cooperativo multijugador. Ponte en la piel de los Helldivers, una clase de élite de soldados cuya misión es difundir la paz, la libertad y la Democracia Controlada utilizando las herramientas más grandes, temibles y explosivas de la galaxia. En una nueva actualización que se lanzará mañana, 27 de mayo, Helldivers 2 añadirá compatibilidad con DLSS 4.5 Super Resolution y NVIDIA Reflex , lo que permitirá a todos los jugadores de GeForce RTX acelerar el rendimiento y reducir la latencia del PC, para una experiencia Helldiving más rápida y fluida.

: Une fuerzas con hasta tres amigos y siembra el caos en una plaga alienígena que amenaza la seguridad de tu planeta natal, Super Earth, en , el popular juego de disparos cooperativo multijugador. Ponte en la piel de los Helldivers, una clase de élite de soldados cuya misión es difundir la paz, la libertad y la Democracia Controlada utilizando las herramientas más grandes, temibles y explosivas de la galaxia. En una nueva actualización que se lanzará mañana, 27 de mayo, Helldivers 2 añadirá compatibilidad con DLSS 4.5 Super Resolution y , lo que permitirá a todos los jugadores de GeForce RTX acelerar el rendimiento y reducir la latencia del PC, para una experiencia Helldiving más rápida y fluida. F1 25 : El 3 de junio, EA SPORTS F1®︎ 25 lanza el 2026 Season Pack . Siente la emoción de la parrilla de F1®︎ 2026 y ponte al volante de coches más ligeros y pequeños con aerodinámica activa de vanguardia para una conducción más reactiva. F1®︎ 25 introdujo los efectos de Path Tracing en la franquicia por primera vez en su lanzamiento, llevando los efectos del Ray Tracing del juego al siguiente nivel, mejorando radicalmente el realismo y la inmersión. Los propietarios de GeForce RTX Serie 50 pueden activar DLSS Multi Frame Generation para multiplicar el rendimiento, los propietarios de GeForce RTX Serie 40 pueden acelerar la velocidad de fotogramas con DLSS Frame Generation, y todos los jugadores de GeForce RTX pueden usar DLSS Super Resolution, aprovechando nuestro nuevo modelo de IA para aumentar el rendimiento y mejorar la calidad de imagen. Con NVIDIA Reflex, los pilotos pueden reducir la latencia del PC, aumentando aún más la capacidad de respuesta de los controles de su coche a 200 millas por hora. Además, los jugadores de F1®︎ 25 pueden activar la DLSS Ray Reconstruction , que reemplaza los eliminadores de ruido tradicionales de Ray Tracing y Path Tracing con un modelo de IA unificado que aumenta considerablemente la fidelidad y la estabilidad del Ray Tracing y el Path Tracing, brindando a todos los jugadores de GeForce RTX una experiencia aún mejor.