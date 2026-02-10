"Nunca hemos dejado de desarrollar Fallout", afirma Todd Howard sobre Fallout 5, pero el juego aún está muy lejos de completarse

Todd Howard ha hablado sobre la franquicia Fallout en una nueva entrevista.

Mencionó la «ansiedad» que rodea a la próxima entrega y dijo que «nos gusta esperar».

Se espera que Fallout 5 se lance después de The Elder Scrolls 6.

Todd Howard, de Bethesda Game Studios, ha hablado sobre la "ansiedad" que rodea al próximo Fallout 5 y ha tranquilizado a los fans asegurándoles que algunos proyectos de Fallout siguen en desarrollo.

En declaraciones a Game Informer como parte de la "historia oral de Fallout" de la publicación, Howard comenzó reflexionando sobre el desarrollo en curso de Fallout 76. "Es evidente que el juego no se lanzó en muy buenas condiciones, pero incluso entonces tenía público", afirmó. "Hubo momentos en los que se pudo apreciar la calidad del juego y lo que era capaz de hacer, grandes avances, pero también muchos pequeños avances cada trimestre durante seis o siete años".

"Queremos que cada uno de ellos sea diferente", explicó. "Lo que más me gusta ahora de la franquicia Fallout son los debates en línea sobre cuál es tu favorito. ¡Debería ser un debate! "Bueno, a mí me gusta Fallout 1". "No, ¡Fallout 2!". Fallout 3, 4, New Vegas, 76... ¡No hay mucha gente que vote por Shelter!

Pero queremos que todos sean diferentes. Creo que es genial que, si eres fan, puedas volver a cada uno de ellos de alguna manera, y que tengan algo único que decir".

Sobre el futuro de la franquicia, dijo que "si nos fijamos en 76, nunca hemos dejado de desarrollar Fallout. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello con un equipo completo, por lo que Fallout, como franquicia, es en la que más estamos trabajando, por encima de cualquier otra. Ahora, la mayor parte de nuestro equipo interno está trabajando en The Elder Scrolls 6. Estamos haciendo otras cosas con Fallout que aún no hemos anunciado".

"Entiendo la ansiedad de los fans", añadió. "Nos gusta esperar".

Hablando de esperar, The Elder Scrolls 6 se anunció allá por 2018 con un breve tráiler. También sabemos que Fallout 5 está en desarrollo y que se lanzará después de The Elder Scrolls 6, por lo que sin duda aún queda mucho tiempo.

