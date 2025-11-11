Noviembre llega cargado de acción a la nube con GeForce NOW

Entramos a la recta final del año y no podemos creer todas las sorpresas que llegan a GeForce NOW de NVIDIA, incluyendo 23 juegos en la nube durante noviembre.

Por si fuera poco, Call of Duty: Black Ops 7 es una de las sorpresas y llega este viernes 14 de noviembre.

Encabezando los seis juegos disponibles esta semana, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sube al ring, trayendo el legendario juego de peleas 3D de Sega, reconstruido para una nueva generación, a la nube GeForce RTX. Es un lineup espectacular para noviembre y el momento perfecto para dar el salto a la nube.

Da el salto a la nube

La icónica franquicia Virtua Fighter de Sega regresa con Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, la más reciente evolución del clásico juego de peleas en 3D. Respaldada por décadas de historia competitiva, esta nueva entrega perfecciona las mecánicas precisas de la serie con gráficos modernos, mayor personalización y funciones en línea diseñadas para la nueva generación de luchadores.

R.E.V.O. World Stage lleva nuevamente a los jugadores a los dojos y arenas que hicieron legendario a Virtua Fighter. Con un sistema de combate basado en habilidades que recompensa el timing, los reflejos y el dominio real de cada arte marcial, cada combate cuenta su propia historia, ya sea un amistoso enfrentamiento o una batalla global.

Los miembros de GeForce NOW pueden llevar la pelea a donde quieran. Transmite Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage con latencia ultrabaja en cualquier dispositivo, sin descargas ni instalaciones.

Noviembre de nuevos juegos

Europa Universalis V, de Paradox Interactive, es un juego de estrategia que da vida a siglos de diplomacia, guerra y exploración. Guía imperios, moldea culturas, forma alianzas y pon a prueba tu ambición en un mundo vivo marcado por rivalidades intensas y alianzas cambiantes. Cada campaña revela un entorno dinámico e impredecible, donde la ambición desata conflictos épicos y la historia se reescribe con cada movimiento audaz.

Además, los miembros pueden disfrutar esta semana de los siguientes títulos:

Europa Universalis V (Nuevo lanzamiento en Steam, GeForce RTX 5080-ready, Nov. 4)

7 Days Blood Moons (Nuevo lanzamiento Steam, Nov 4)

Whiskerwood (Nuevo lanzamiento en Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass, Nov. 6)

The Last Caretaker (Nuevo lanzamiento Steam, Nov. 6)

Voidtrain (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, Nov. 7)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)

Esta es la lista completa de los juegos que llegan a la nube en noviembre:

INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 10)

Surviving Mars: Relaunched (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 10)

Possessor(s) (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 11)

Rue Valley (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 11)

Anno 117: Pax Romana (Nuevo lanzamiento en Steam y Ubisoft, Nov. 13)

Assetto Corsa Rally (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 13)

Where Winds Meet (Nuevo lanzamiento en Epic Games Store, Nov. 14)

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 18)

Long Drive North (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 18)

Demonschool (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 19)

Monsters Are Coming! Rock & Road (Nuevo lanzamiento en Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass, Nov. 20)

Project Motor Racing (Nuevo lanzamiento en Steam, Nov. 25)

Call of Duty: Black Ops 7 (Nuevo lanzamiento en Steam, Battle.net y Xbox, disponible en PC Game Pass, Nov. 25)

Brotato (Steam)

GODBREAKERS (Steam)

Megabonk (Steam)

R.E.P.O. (Steam)

