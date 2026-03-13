"No tenemos planes de lanzar DLC ni expansiones adicionales": CD Projekt Red desmiente un lanzamiento "secreto" de contenido para Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ha descartado cualquier posible nueva expansión de Cyberpunk 2077

El estudio polaco ha afirmado que "no tiene planes de lanzar DLC ni expansiones adicionales"

Sin embargo, aún no ha desmentido los rumores sobre un tercer DLC de The Witcher 3

CD Projekt Red ha declarado que no hay planes de lanzar más contenido para Cyberpunk 2077, en medio de los rumores que apuntan a que se avecina una nueva expansión para The Witcher 3: Wild Hunt.

Según informa Eurogamer, el estudio polaco respondió recientemente a un fan en las redes sociales que preguntaba sobre un «nuevo DLC secreto» para Cyberpunk 2077 tras el lanzamiento del juego en Xbox Game Pass.

CDPR no tardó en responder y desvanecer cualquier esperanza de otra expansión para su inmensamente popular juego de acción en primera persona, por lo que parece que no tendremos otro DLC similar a Phantom Liberty en el corto plazo.

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«No tenemos planes de DLC o expansiones adicionales. Si algo cambia, ¡los informaremos a todos!», dijo CDPR.

Es una lástima, pero ya sabemos que el estudio está trabajando actualmente en el desarrollo de la secuela de Cyberpunk 2077, que entró en preproducción en mayo de 2025.

Teniendo en cuenta que CDPR se apresuró a desmentir cualquier idea de que se estuviera trabajando en otra expansión de Cyberpunk 2077, cabría esperar que el estudio hiciera lo mismo en respuesta a los rumores que circulan actualmente sobre un tercer DLC de The Witcher 3.

Los rumores sobre una tercera expansión de The Witcher 3 se han ido acumulando durante mucho tiempo, pero los informes sugieren que podría llegar este año.

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"NateTheHate", un filtrador de confianza, afirmó recientemente que el DLC es real en respuesta a un fan, y se afirma que Fool's Theory, el estudio que está rehaciendo The Witcher 1, lo está desarrollando.

Aunque CDPR no ha anunciado nada oficialmente, su director financiero, Piotr Nielubowicz, ya había insinuado que este año podría lanzarse "nuevo contenido" para un juego sin nombre. El analista polaco de Noble Securities, Mateusz Chrzanowski, también publicó un informe en diciembre en el que decía: "Esperamos que el próximo complemento de pago (DLC) para The Witcher 3 se lance en mayo de 2026".

Por ahora, solo nos queda seguir especulando, pero se afirma que la expansión será una especie de prólogo que servirá de introducción a The Witcher 4.

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