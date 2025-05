No pierdas la oportunidad de hacerte con una copia gratuita de uno de los mejores juegos FPS de Xbox y PC con Amazon Prime

¡Por favor, échale un vistazo a una de las mejores ventajas incluidas en tu suscripción a Amazon Prime!

Pero antes, ¿qué es exactamente Prime Gaming? Es una parte criminalmente infravalorada de la suscripción a Amazon Prime que incluye acceso a una selección rotativa de juegos gratuitos. No son como los que incluye un servicio como PlayStation Plus, sino copias completas a las que puedes seguir jugando aunque decidas cancelar tu suscripción.

Los juegos suelen venir a través del lanzador de juegos para PC de Amazon, pero a veces también se incluyen claves para plataformas como Epic Games Store y GoG. Incluso hemos empezado a ver algunos juegos de Xbox en oferta, incluido un clásico de todos los tiempos en el servicio ahora mismo.

Antes de desglosar lo que hace que algunos de esta selección actual sea tan especial, si aún no tienes una suscripción activa a Amazon Prime puedes aprovechar una prueba gratuita o ver los mejores precios para una membresía mensual y anual a continuación.

Reclama Wolfenstein 2: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Minecraft Legends y mucho más

(Image credit: MachineGames)

El mejor juego en juego, al menos desde mi punto de vista, es Wolfenstein 2: The New Colossus Digital Deluxe Edition para Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S.

Ambientado en una historia alternativa de la América de los 60 bajo el dominio nazi, te toca a ti ponerte en la piel del héroe de la serie, BJ Blazkowicz, y recuperar el país. Armado con un enorme arsenal de armas retrofuturistas, la acción es prácticamente constante, con muertes brutales y grandes momentos de acción.

Los niveles tienen un buen tamaño y hay mucho que descubrir, mientras que la historia ofrece una convincente historia de resistencia con un puñado de personajes secundarios memorables. Conocer los acontecimientos del juego anterior, Wolfenstein: The New Order, es una ventaja, pero no es necesario para disfrutar al máximo de Wolfenstein 2.

Al tratarse de la Digital Deluxe Edition, tampoco tienes que preocuparte por perderte ningún DLC. Obtendrás el pase de temporada completo, que incluye tres minicampañas independientes con sus propias narrativas autoconclusivas, además de una espectacular misión de apertura adicional.

No me gustaron tanto como el juego principal, pero merece la pena probarlas si quieres seguir matando nazis después de los créditos de la campaña principal.

Además de la clave para Xbox, también puedes hacerte con la versión para PC, así que no importa dónde quieras jugar.

(Image credit: Mojang)

¿Quieres algo más familiar? Prime Gaming también regala Minecraft Legends para PC y Xbox.

Este spin-off de Minecraft es una versión estratégica de la franquicia de mundo abierto en la que navegas por un extenso mundo recolectando recursos para derrotar oleadas de enemigos y completar objetivos en una mezcla de combates en tiempo real y estilo defensa de torres.

No tiene el poder de permanencia del juego original, pero disfruté mucho de las aproximadamente quince horas que tardé en abrirme camino a través de la historia y probar algunos de los niveles de desafío adicionales.

Siguiendo en el terreno de la estrategia, también puedes hacerte con Endless Legend Definitive Edition. Se trata de un juego de estrategia de fantasía, casi como Civilization, que incluye montones de contenidos descargables. Esta versión incluye nueve packs completos que añaden de todo, desde nuevas misiones hasta nuevas facciones que probar.

Los fans de los juegos basados en historias no deberían perderse Mafia 2: Definitive Edition, una remasterización de un clásico de 2010 que se describe mejor como una versión jugable de El Padrino. Para los amantes del sigilo, Styx: Master of Shadows es una auténtica delicia.

Estos son solo algunos de los títulos disponibles, pero más que suficientes para hacerse con una biblioteca fantásticamente variada.

Para hacer tu selección y ver el resto de juegos incluidos con tu suscripción a Amazon Prime, solo tienes que dirigirte a la página principal de Prime Gaming e iniciar sesión con tu cuenta de Amazon.