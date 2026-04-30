No he jugado a ningún juego de Bond desde "Goldeneye" en la N64, pero "007 First Light" podría cambiar eso de una vez por todas

Voy a ser sincero: no soy precisamente un gran fan de James Bond. He visto un par de películas de Pierce Brosnan que, en general, me aburrieron, y aquella con Christopher Lee y un pezón de más, pero eso es todo.

Sin embargo, como cualquier niño de los 90 que tuviera una Nintendo 64, me encantaba el juego Goldeneye 007, y algunos de mis recuerdos más queridos relacionados con los videojuegos incluyen agacharme en un inodoro (virtual) y dispararle a cualquier amigo que intentara encontrarme.

Aparte de eso, sin embargo, los juegos de James Bond me interesan tan poco como las películas. No obstante, mi interés se despertó con el anuncio de que IO Interactive, el equipo detrás de la fantástica serie de juegos Hitman, estaba desarrollando 007 First Light, la próxima aventura digital de Bond.

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Los juegos de Hitman, especialmente Hitman 3, presentan a un asesino elegantemente vestido que viaja por el mundo a lugares exóticos para acabar con villanos. En teoría, eso suena muy parecido a las hazañas de cierto Sr. Bond, pero aún tenía mis reservas. Así que, cuando me dieron la oportunidad de jugar unas horas a 007 First Light antes de su lanzamiento el 27 de mayo, aproveché la ocasión, ansioso por ver cómo funcionaría la combinación de IO Interactive y la franquicia de Bond. Me llevé una sorpresa muy agradable.

Mueran y dejen morir

Las elegantes localizaciones de Hitman, repartidas por todo el mundo, y sus niveles amplios y detallados, que te permiten completar los objetivos de formas muy creativas, parecen encajar a la perfección con el universo de Bond; sin embargo, la fría crueldad y la ambigüedad moral del Agente 47, el asesino a sueldo protagonista de la serie, no concuerdan con el ingenioso y, en el fondo, bondadoso Agente 007 de las películas que he visto.

Por supuesto, el hecho de que IO Interactive esté desarrollando 007 First Light no significa que vaya a ser igual que un juego de Hitman; los desarrolladores tienen, obviamente, el talento suficiente para crear un tipo de juego completamente diferente, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que sería una oportunidad perdida.

En un evento especial de presentación celebrado en un hotel muy elegante que sería un nivel perfecto de Hitman, me dieron unas horas para jugar algunas partes cuidadosamente seleccionadas del juego. Dado que 007 First Light es un juego mucho más centrado en la narrativa que cualquiera de los juegos de Hitman a los que he jugado (que a veces podían parecer una serie de escenas sueltas vagamente unidas entre sí, algo a lo que no ayudó el calendario de lanzamientos por episodios de Hitman 3), voy a tener mucho cuidado de no revelar ningún giro argumental, no sea que IO Interactive envíe a un tipo calvo con un tatuaje de código de barras en el cuello a perseguirme.

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Por si te lo perdiste, 007 First Light es una historia de los orígenes, así que el primer nivel, que sirve de tutorial para algunas de las mecánicas del juego, nos presenta a un joven James Bond que aún no se ha unido al MI6.

Por lo poco que había visto del juego de antemano, debo decir que no estaba del todo seguro de esta versión de Bond. No se basa en ningún Bond de película en particular, y por la impresión que me dieron las figuras de cartón que estaban repartidas alrededor de las computadoras de juego donde probamos el juego, este Bond parecía un poco genérico. Ahora bien, ciertamente no soy fan de Bond, pero una cosa que sí sé es que Bond nunca debería ser genérico.

Bond comienza este nivel saliendo a rastras del mar helado y se encuentra con una misteriosa serie de laboratorios patrullados por enemigos de acento extranjero. Al encontrar una radio, el misterioso agente Roth te guía para que llegues a un lugar cálido y averigües qué está pasando. En esta primera parte del nivel, Bond sufre de hipotermia, lo cual es un toque realista, pero significa que las bromas y el encanto característicos de Bond se sustituyen por dientes que castañetean y tartamudeos.

Mientras intentas esquivar a las patrullas y encontrar un lugar donde calentarte, te familiarizas con las mecánicas básicas del sigilo, que en el gélido terreno islandés (donde se desarrolla este nivel) consisten principalmente en agacharte y correr a toda velocidad entre escondites. A los dos minutos de empezar el primer nivel, un subordinado armado con una antorcha me descubrió y me acribilló a balazos. Mi torpeza hizo reír a un miembro del equipo de IO Interactive que estaba cerca y me veía jugar. ¿Se supone que debes morir en un tutorial? Sin duda lo logré, y me sentí más como James Pond (una referencia para los jugadores más veteranos entre nosotros) que como James Bond mientras me revolcaba por la playa helada.

Tras otra muerte vergonzosa, encontré la manera de pasar a escondidas entre los malos y me colé en un edificio donde encontré un abrigo bonito y cálido. Con este James Bond entrando en calor, yo también empecé a simpatizar rápidamente con él, y las bromas entre Bond y el agente Roth empezaron a encajar mientras exploraba los misteriosos edificios.

Investigar, encontrar armas y enzarzarse en peleas me recordaba a Hitman (y no en el mal sentido), y tras rescatar a los rehenes, volar la base y protagonizar una emocionante huida que implicaba escalar acantilados peligrosos y ser perseguido por vehículos en una secuencia cinematográfica sobre la que aún tienes control, no solo me acordé de Hitman, sino también de la excelente serie Uncharted de Naughty Dog. Me encantan esos juegos, así que eso es una gran ventaja para mí.

Lo mejor de todo es que, con ese comentario ingenioso y esa sonrisa pícara en su rostro al terminar el nivel, esta versión de Bond también me había conquistado por completo, sobre todo cuando la pantalla se vuelve negra y empieza a sonar el tema de Bond de Lana Del Rey, «First Light», grabado para el juego y coescrito junto al veterano compositor de Bond, David Arnold.

Lana Del Rey - First Light (Lyric Video) - YouTube Watch On

Después jugué un poco a un nivel posterior en el que Bond es ahora un nuevo recluta del MI6 y participa en un ejercicio de entrenamiento. Este nivel te presenta más aspectos de la mecánica del juego, incluido el uso de diversos artilugios, como un reloj que sirve para distraer a los enemigos y hackear dispositivos cercanos. Los artilugios sigilosos que te permiten entrar en lugares donde no deberías estar, así como sacarte de situaciones complicadas, son un elemento básico tanto de los juegos de Hitman como de las películas de Bond, así que es aquí donde la combinación de Bond e IO Interactive empieza a brillar de verdad.

También te presenta a algunos de los compañeros de reclutamiento de Bond y ofrece múltiples formas de completar los objetivos, preparándote para los entornos más amplios que están por venir. Al igual que Hitman, 007 First Light es un simulador inmersivo, lo que significa que la mayoría de los niveles son grandes y detallados, se te dan algunos objetivos y luego se te deja alcanzarlos prácticamente de la forma que quieras.

Este enfoque quedó ejemplificado en la última misión que me mostraron en el evento de presentación, que tiene lugar en algún punto a mitad del juego (una vez más, sin spoilers). La lista de tareas —una ubicación elegante, el objetivo de entrar sin ser visto y un objetivo que localizar— resultará familiar a cualquiera que haya jugado a un juego de Hitman, y también es un ejemplo fantástico de cómo este tipo de juego encaja a la perfección en el mundo de Bond.

Distraer a alguien y quedarme con su invitación con discreción me permite entrar al evento, y escuchar a escondidas las conversaciones, al tiempo que coqueteo con una mujer misteriosa en el bar (muy al estilo Bond), me abre algunas pistas potenciales. Ver la amplitud del nivel y hacerme una idea de las muchas formas en que podría completar los objetivos, además de probar algunas de ellas, me proporcionó la misma emoción que solía sentir al comenzar un nuevo nivel de Hitman 3. Sin embargo, una opción que no pude usar fue la fuerza letal. A diferencia del Agente 47, Bond no es un asesino despiadado, por lo que IO Interactive ha introducido la mecánica de la «Licencia para matar».

Esto significa que Bond no puede sacar un arma ni matar a nadie hasta que alguien intente matarlo primero. Una vez que eso ocurre, la Licencia para matar de Bond se activa, lo que te permite usar toda la fuerza necesaria hasta que se eliminen las amenazas. Es una forma ingeniosa de garantizar que la jugabilidad y la propiedad intelectual de Bond encajen (algo que inicialmente me preocupaba), y aunque sin duda puedes completar partes del nivel (como, estoy seguro, ocurre con casi todos los demás) de forma sigilosa y no violenta, si estás jugando con Bond, como yo, como un bufón torpe, inevitablemente tu tapadera se verá comprometida.

Ahora bien, puedes intentar salir del paso con un farol, con Bond inventando con sangre fría una mentira sobre por qué se encuentra en un lugar restringido, pero eso no siempre funciona si hay un personaje no jugador cerca que pueda descubrir tus mentiras. Si el farol funciona, puedes continuar con tu sigilo, pero de lo contrario, es hora de la acción.

No, señor Bond, espero que me golpee en la cabeza con una taza

La buena noticia es que las peleas, tanto cuerpo a cuerpo como con armas, son muy divertidas.

Puedes usar diversos objetos que hay por ahí como proyectiles improvisados, algo así como en Dead Rising, y eso da lugar a combates entretenidos y caóticos. En un momento dado, me abordaron cerca de una mesa de billar, lo que me llevó a forcejear con un guardia. Después de golpearle la cabeza contra el borde de la mesa de billar varias veces, tomé una bola de billar y le di un golpe en la cabeza con ella.

Todo este combate, que se podría haber evitado fácilmente, fluyó de manera brillante y, aunque suena violento, es relativamente poco sangriento, lo que conserva la esencia de las películas de Bond (especialmente de la época anterior a Daniel Craig).

Otras veces, podía lanzar libros, computadoras portátiles y prácticamente cualquier cosa que encontrara tirada por ahí cuando las cosas se ponían difíciles. Incluso puedes lanzar tu arma una vez que te quedas sin munición. Los tiroteos se sienten bien, aunque, como en muchos juegos de disparos en tercera persona, pasarás mucho tiempo escondiéndote detrás de mesas, escritorios y otros escudos improvisados, asomándote para eliminar a los malos antes de que te rodeen.

A veces, cuando un enemigo cae, lanza su arma al aire, lo que te permite atraparla y seguir disparando. Esto, junto con el combate cuerpo a cuerpo con elementos del entorno, realmente te hace sentir como si estuvieras en una película de Bond. Esa sensación también surge mientras te mueves sigilosamente y usas tu reloj (supongo que te lo dio Q, el colaborador habitual de Bond) para dejar caer candelabros sobre guardias desprevenidos, o para activar extintores y distraerlos.

Este nivel también cuenta con algunas escenas cinemáticas de lucha y persecución al estilo de Uncharted. Al terminar mi experiencia con 007 First Light, me vino a la mente una similitud con otro juego: Arkham Asylum. No por similitudes en la jugabilidad, sino porque Arkham Asylum logró de manera excelente que el jugador se sintiera como Batman y, por lo que he visto, 007 First Light hace algo similar al hacerte sentir como Bond.

Todo esto es un excelente augurio para 007 First Light, y salí del evento muy impresionado y esperando con ansias su lanzamiento. Sin embargo, me queda una inquietud: tal vez hayan notado que he comparado 007 First Light con muchos otros juegos; espero que la versión final se destaque por sus propios méritos, en lugar de ser simplemente una amalgama de otros títulos. No obstante, tengo fe en IO Interactive...

Y no deberías preocuparte por el rendimiento

Había cierta preocupación, basada en las primeras imágenes, de que 007 First Light pudiera presentar algunos fallos, pero me complace informar de que la versión que probé funcionó de maravilla, aunque sí que me encontré con un error por el que el diálogo de un personaje no jugador se repetía sin cesar. Desde luego, nada que impidiera seguir jugando.

Jugué a 007 First Light en una PC para juegos proporcionada para el evento y, aunque no conozco las especificaciones exactas, sí sé que tiene una tarjeta gráfica Nvidia RTX 5090.

Actualmente es la GPU para juegos más potente que se puede comprar, así que no es de extrañar que el juego funcionara bien en ella; me interesaría mucho ver cómo funciona en hardware más asequible, así como en consolas (incluso habrá una versión para Switch 2 más adelante).

El juego en sí se ve fantástico, y cada nivel contiene una gran cantidad de detalles que serían imposibles si se tratara de un juego de mundo abierto más grande.

La iluminación con trazado de rayos se utilizó extremadamente bien, lo que le dio a los entornos un nivel adicional de realismo, y eso se mejorará aún más en el lanzamiento con la incorporación de la iluminación con trazado de trayectorias, aunque esta será una característica exclusiva para PC para quienes tengan tarjetas gráficas Nvidia compatibles.

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