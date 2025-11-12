Pokémon Pokopia se lanzará en marzo de 2026 y parece que será el primer juego para Switch 2 publicado por Nintendo que se lanzará en una tarjeta Game-Key
Nintendo parece estar ampliando su producción de tarjetas Game-Key
- Pokémon Pokopia se lanzará el 5 de marzo de 2026 para Nintendo Switch 2.
- El juego será el primer título publicado por Nintendo que se lanzará en una tarjeta Game-Key.
- También se ha publicado un nuevo video instructivo sobre las tarjetas Game-Key.
¿Eres de los que está esperando con emoción el lanzamiento de Pokémon Pokopia, un nuevo juego sandbox similar a Animal Crossing? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues ya tiene fecha oficial.
En una nueva publicación en redes sociales el pasado 11 de noviembre, se ha confirmado que Pokémon Pokopia saldrá a la venta el 5 de marzo de 2026 para Nintendo Switch 2.
También parece que el juego se lanzará en una tarjeta Game-Key, lo que lo convierte en el primer juego publicado por Nintendo que se lanza en este formato.
La empresa ha compartido hoy un nuevo vídeo instructivo titulado "Cómo usar las tarjetas Game Key en Nintendo Switch 2", en el que se muestra un cartucho y una caja de juego de muestra de Pokémon Pokopia.
The Pokémon Company ha confirmado (a través de VGC) que el juego se lanzará en formato Game Key Card.
Si no estás familiarizado con ellas, las tarjetas Game-Key son un nuevo y controvertido formato de juegos físicos para Switch 2 que contienen una clave de descarga, pero no incluyen ningún dato del juego como otras ediciones físicas.
Las tarjetas solo están disponibles para una selección de juegos, como Bravely Default, Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition y otros títulos de terceros, mientras que los juegos más recientes, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, ofrecen tarjetas físicas estándar como las de la Switch original.
Ahora, con la confirmación de que Pokémon Pokopia será un título de Game Key Card, parece que Nintendo está ampliando su alcance para incluir también títulos propios.
El juego Pokémon se anunció durante el Nintendo Direct de septiembre y cuenta con mecánicas de construcción y recolección al estilo Minecraft, con un estilo de juego similar al de Animal Crossing.
"Juega como un Ditto para convertir una tierra vacía en un hermoso hogar para una gran variedad de Pokémon», reza la descripción del juego. «Hay mucho que hacer, como recolectar bayas, rocas y madera, construir muebles, cultivar verduras en los campos que has labrado, crear hogares para los Pokémon que encuentres y mucho más".
