Nintendo Direct: fecha, hora y qué esperar del evento de junio 2026

Nintendo confirmó finalmente su Direct en el marco del Summer Game Fest: la presentación se emitirá el martes 9 de junio de 2026 y podrá seguirse en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube. La transmisión arrancará a las 8:00 a.m. en México. La duración estimada es de unos 50 minutos y, al terminar, habrá una sesión especial de Nintendo Treehouse en vivo donde se mostrará jugabilidad de varios de los títulos presentados.

Tras las presentaciones de PlayStation, Xbox y el resto de la industria en el Summer Game Fest, los ojos estaban puestos en Nintendo, que llega con la promesa de combinar anuncios para la nueva Nintendo Switch 2 —principalmente ports de juegos ya anunciados para otras consolas— y novedades para la primera Nintendo Switch.

Y bueno, así como suele ser Nintendo, avisando de un día para otro, tendremos pues el esperado Nintendo Direct y se esperan más novedades de Star Fox, y esperemos algo muy novedoso por parte de la gran N.

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