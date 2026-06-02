La app Nintendo Music acaba de recibir una actualización revolucionaria: por fin puedes escuchar el tema del "Canal Mii" prácticamente en cualquier lugar

La aplicación Nintendo Music ha recibido una importante actualización

Ya está disponible una nueva aplicación web, además de la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

También se han añadido 130 canciones de Mario Kart World

Nintendo Music acaba de recibir una importante actualización, con mayor compatibilidad, algunas funciones nuevas y, además, más canciones.

Quizás la noticia más importante es que ahora puedes disfrutar del servicio Nintendo Music a través de una nueva aplicación web. Como alguien que suele escuchar música en su escritorio, esta es una adición muy bienvenida, y es fácilmente accesible para cualquier usuario con una suscripción a Nintendo Switch Online —requerida para acceder al servicio en cualquier plataforma.

Sin embargo, hay otra forma de acceder a Nintendo Music en una pantalla más grande, ya que ahora también puedes acceder a Nintendo Music a través de tabletas compatibles.

Latest Videos From Watch full video here:

Pero eso no es todo. Puedes llevarte Nintendo Music a donde vayas, gracias a la incorporación de la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Puedes elegir canciones a través de la consola integrada de tu auto o incluso usar controles de voz si lo prefieres. Esto encaja muy bien con la marca, dado el aniversario de Mario Kart World que se acerca.

Se han añadido 130 canciones de la banda sonora de Mario Kart World a Nintendo Music (Image credit: Nintendo)

Hablando de Mario Kart World, puedes escuchar nada menos que 130 canciones recién añadidas del juego, incluyendo algunos éxitos indiscutibles como los temas de Whistlestop Summit y Rainbow Road.

Dentro de la aplicación, también me notificaron que se irán añadiendo regularmente canciones del modo «Free Roam» de Mario Kart World, así que espero que más temas de la ecléctica banda sonora del juego lleguen a la plataforma en los próximos meses.

Otra característica interesante que se ha añadido se llama «Mi mezcla». Básicamente, revisa tu historial de reproducción en Nintendo Music y crea una lista de reproducción basada en las canciones que más has escuchado, similar a algunas de las mezclas que encontrarás en aplicaciones de streaming como Spotify y Tidal.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En definitiva, se trata de una actualización bastante completa, que hace que sea más fácil que nunca disfrutar de algunas de las mejores canciones de Nintendo, estés donde estés. En el futuro, sería fantástico ver a Nintendo Music llegar a la propia Nintendo Switch 2, y posiblemente también a la Switch original.

También me encantaría que fuera compatible con la transmisión por Wi-Fi, para poder usar la aplicación a través de Wi-Fi en mi barra de sonido o en mis altavoces inalámbricos. Aun así, es genial ver que Nintendo le da un poco de amor a su servicio de streaming de música, y estoy muy emocionado por poder escuchar a todo volumen el tema del Canal Mii mientras voy de camino.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.